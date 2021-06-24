孫楊案半翻盤 禁賽期減半 ”中國的驕傲“落入國際鬥爭的泥淖？

中國游泳運動員，三屆奧運會冠軍、29歲的孫楊周二被體育仲裁法庭（CAS）禁賽四年零三個月，原因是他在2018年一次突擊興奮劑檢查中銷毀了一小瓶血液。此一判決沒有洗刷孫楊涉藥的指控，雖然懲罰只針對砸毀藥檢小瓶子違規行為。國際泳聯以及世界反興奮劑組織對這一新的判決表示歡迎。孫楊的律師指控國際關係複雜與鬥爭讓孫楊成受害者。中國官方仍然指孫楊是國家驕傲。

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據法新社報道稱，據中國游泳明星孫楊的律師周三對孫楊仍被被長時間禁賽並被禁止參加東京奧運會作出反應說，孫楊只是一個政治犧牲品，他並沒有違反 "禁止使用興奮劑的規定。”

三屆奧運會冠軍、29歲的中國人本周二被體育仲裁法庭（CAS）禁賽四年零三個月，原因是他在2018年一次突擊興奮劑檢查中銷毀了一小瓶血液。2020年2月，CAS對他的這一行為做出了停賽8年的處罰，這是最高的處罰。但瑞士聯邦法院在12月推翻了這一決定，仲裁小組主席被指控有失公允。此前有消息說，仲裁小組主席被指控曾發表批評吃狗肉歧視性批評言論。

經過新的聽證會，仲裁機構在周二維持了停賽的決定，但確定了一個較短的期限：四年，加上之前違反反興奮劑規則的三個月罰期。

法新社說，據孫楊的的律師音譯為張起淮周三在社交網絡微博上做出反應說，"孫楊案的結果顯示了國際層面鬥爭和關係的複雜性，以及國家層面的（體育管理）制度和對運動員的保護措施的弱點和不足。" 張起淮抱怨說："在這種國際層面的爭鬥中，孫楊成為受害者”。

孫楊的禁賽期從2020年2月28日開始，將於2024年6月巴黎奧運會前結束。孫楊那時將年滿32歲。

孫楊的律師還說，"沒有人能夠理解他的沮喪和苦惱。我只能這樣說。孫楊沒有違反規定，沒有檢測到結果顯示他違反規定。"孫楊的律師指控說的，“對中國和世界來說，不幸的是，這位有天賦的運動員最終落到了一個被某些人操縱的國際組織手中。"

法新社說，孫楊在其職業生涯中一直是許多爭議的目標，但是他一直堅持說自己是清白的。

孫楊曾於2018年9月應在居住處接受測試。一份血樣瓶子被用錘子毀掉了，他在辯護中表示，檢測者沒有出示 "證明其身份的文件"。

法新社說，在北京，中國的受訪者周三表示，他們對國家體育的 "損失 "感到 "遺憾"，並希望這位游泳運動員有一個 "圓滿的結局"。然而，也有其他人對銷毀血瓶提出質疑，"如果他真的相信自己是無辜的，就不應當錘砸檢測小瓶子"。