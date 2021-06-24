《蘋果日報》台灣版運營正常

《蘋果日報》的母公司周四表示，儘管香港《蘋果日報》今天被迫停刊，《蘋果日報》台灣版運轉正常，不受影響。就香港《蘋果日報》網站被迫停運，台灣政府譴責香港根據北京頒布的國家安全法在香港關閉該報。

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據法新社今天報道稱，《蘋果日報》的母公司周四表示，《蘋果日報》網站將繼續運營。

該報紙在香港突然消失是對這個前英國殖民地人民至今享有的自由的最新打擊。

蘋果日報無論是在台灣還是在香港，這兩份報紙都是由媒體大亨黎智英擁有的，他目前因參加2019年的民主抗議活動而被關押。

據稱"Next Digital的所有子公司在財務上都是獨立的。該媒體集團在給讀者的通知中說："《蘋果日報》網站在台灣的運作不受影響。

Next Digital是這兩家蘋果日報的母公司。資金緊張的台灣版《蘋果日報》在成立18年後於上月停刊，但網站仍然活躍。該集團曾計畫在4月份出售其台灣子公司，但其董事會最終放棄了，認為這已不符合其利益。

台灣負責處理與中國關係的台灣大陸事務委員會周四表示，該報紙在香港的消亡是該城市新聞自由和言論自由的 "喪鐘"。台灣陸委會在一份聲明中說："我們強烈譴責當局根據《國家安全法》對香港媒體進行的政治鎮壓。”

法新社說，中國在2020年對香港實施了《國家安全法》，以便在2019年大規模民主動員之後奪回對香港的控制。這產生了阻止幾乎任何形式的異議的效果。近一年後，它從根本上改變了該市的政治和司法景觀。凍結《蘋果日報》資產的決定顯示了當局對他們認為威脅國家安全的任何公司所擁有的權力程度。