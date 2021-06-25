中國共產黨於1921年7月由十幾個愛國和反殖民主義的知識分子成立，現已發展成為一個巨大的政治機器，統治着9200萬成員。以前主要由公務員、士兵、農民和工人組成的黨，現在越來越多地融入年輕的畢業生、老闆甚至藝術家黨員。

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他們為什麼要加入中國共產黨？據法新社今天報道稱，中國執政的共產黨下周將慶祝其成立100周年，一些中國人向法新社講述了他們報效國家的願望、加入精英階層的驕傲和他們的雄心壯志。

法新社採訪了六個中共黨員。

複員軍人蘇曉東出生於1954年，在共產黨宣布成立中華人民共和國的五年後。他在20歲時加入了中國共產黨。據蘇曉冬在北京的公寓里接受採訪時說，"在那個時候，所有的中國年輕人都渴望入黨。這確實是他一生的夢想，" 蘇曉冬說，在文化大革命的混亂時期（1966-1976年），他錯過了部分學業（"極其不幸的事情"），然後參加了中越軍事衝突（1979年）。

這位67歲的退休人員強調說，從1978年開始的經濟改革和國家開放對他和他的同胞來說是毛澤東時代之後的 "巨大的意識形態變化"。據蘇曉冬稱，"作為黨員，我們必須開創這種新思維，讓人們接受它，"他讚揚那些利用市場經濟 "實用主義"推動中國經濟發展的領導人。

藝術家楊娜，是一位38歲的畫家，她的超現實主義作品描繪了大嘴唇的性感女性形象，她於2001年加入了該黨。在丈夫和幼齡孩子的陪伴下，她在自己明亮的北京工作室作畫，並在中國和國外展出她的作品。她希望通過自己的藝術，"讓人們明白，不是所有的中國人，不是所有的中共黨員都是一模一樣的"，現在共產黨黨內的情況也有一定的多樣性。

前西藏領導人達隆是一名75歲的藏族人，於1974年加入中國共產黨。三十年來，他一直是西藏西南部敏感地區一個村莊的黨組織的主要負責官員。

據達隆說，"我經歷了舊（西藏神權）社會的嚴酷和新社會的溫和，"這位退休人員說，他依然住在同一個村子裡，他喜歡在那裡餵豬，照顧他的植物。

企業總裁陳健是一家國有公司的首席執行官，也是這家公司的黨委書記。51歲的他說，作為黨員，他的任務是確保公司的發展，為中國人帶來就業。

陳健呼籲那些認為中共獨裁的外國人 "放棄他們的偏見"，"來看看它的成就"，包括40年來 "生活條件得到了極大的改善"。陳健說，"昔日的木屋已經讓位於這些大型的現代建築。他說："我們已經把草鞋或布鞋換成了皮鞋。

學生楊光於2018年入黨，在北京學習金融專業，畢業後將回到家鄉四川省（西南），在一家銀行工作。

該報道稱，作為班上的佼佼者，這個24歲的年輕的女孩說她總是隨時 "幫助別人"，尤其是在新冠肺炎疫情期間，這種願望 促使她入黨，並負有參與中國發展的使命感。

33歲的歷史學家徐嘉自2010年起成為黨員，在中國共產黨的一個智囊團工作，撰寫報告，分析黨的歷史以及黨的錯誤。

徐嘉來自一個共產黨員家庭，加入該組織對他來說是 "動力的源泉"，使他能夠 "接觸他人"，並為他的國家 "有更多機會取得成就"。與其他中共黨員一樣，他在申請入黨後經歷了兩年的觀察。據徐嘉解釋說："在這一時期，你必須通過你的行動和精神，證明你是一個勇往直前的人，是一個領導者。

徐嘉說，"我不否認加入共產黨有助於你找到工作，在你的職業生活中。但這種提升，說到底，只有當你是一個有能力的黨員，能勝任這項工作時，才有可能。"