平安護航建黨百年不易 中國6月爆14起重大事故

為確保中共百年黨慶社會大局穩定，中國各地雷厲風行展開“平安護航建黨百年”安全大排查，但步入6月的“安全生產月”，迄今卻已發生十堰爆炸案等至少14起重大公安死亡事故。

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據中央社今天報道稱，平安護航建黨百年失利，中國6月爆14起重大事故。

5月起，中國各地陸續展開“平安護航建黨百年”安全隱患大排查，公安、消防、應急管理、交通、教育等部門，乃至於基層村裡相繼召開動員大會，要求列為最高政治任務，做到“絕對平安”。但步入6月的“安全生產月”，大陸相繼爆發重大公安死亡事故。

6月13日，湖北十堰市一社區發生天然氣爆炸，造成12人死亡、138人受傷後，中共總書記習近平隨即指示，近期各地安全事故頻發，要求全面排查安全隱患，維護社會大局穩定，“為建黨百年營造良好氛圍”。

各地官方為此上緊發條，紛紛下令7月1日百年黨慶前不能發生公安事故。例如，上海市下令企業自6月20日零時至2021年7月2日晚上11時，暫停一切非必要的危險貨物運輸；大連市安委會要求6月21日至7月2日，各行業要強化“超常管控”措施，堅決防範各類生產安全事故發生。

中國國務院安全生產委員會21日派出16個督導檢查組赴各地開展安全生產督導檢查，按照李克強總理等中央領導同志批示要求，紮實深入排查治理重點行業領域重大風險隱患，“為建黨百年創造安全穩定環境”。

據發布，督導檢查聚焦煤礦、非煤礦山、消防、危險化學品、工貿、燃氣、房屋市政工程施工、學校、道路交通、水上運輸、道路運輸、漁業船舶、旅遊、特種設備、體育等15個重點行業領域。

據該報道稱，儘管如此，步入6月，中國官方通報的重大公安死亡事故迄今至少已發生14起：

6月4日，蘭新線一列車與施工人員相撞，9人死亡。

6月4日，河南鶴壁煤電股份有限公司一煤礦發生煤與瓦斯突出事故，8人死亡。

6月10日，山西忻州市代縣大紅才鐵礦4號斜井發生透水事故，受困13人全部罹難。

6月12日，貴陽市一輛危險化學品車輛卸載甲酸甲酯時發生泄漏，造成8人死亡、3人受傷。

6月12日，陝西寶雞市太白山森林公園景區發生交通車側翻事故，造成3人死亡、7人受傷。

6月13日，湖北十堰市張灣區艷湖社區集貿市場發生天然氣爆炸。截至18日已經造成25人死亡、37人重傷。

6月13日，四川邑豐食品公司停產檢修期間，6名員工相繼掉入廢水池死亡。

6月13日，河北石家莊新樂市一建築工地在塔吊頂升作業過程中發生意外，2名工人墜亡，4名工人受傷。

6月15日，南京市南京銀行科教創新園工程工地，發生一起基坑坍塌生產安全事故，造成2死2傷。

6月17日，浙江金華蘭溪市南門大橋橋面發生坍塌，一輛正在施工的挖掘機墜落，司機罹難。

6月19日，湖南省郴州市汝城縣盧陽鎮一棟7層樓的居民自建房突然垮塌，造成5人7傷。

6月22日，福建上杭縣南陽鎮南陽村民眾在前後兩房中間過道擺酒席，在兩樓房頂拉設遮陽布，因一方受力過大，拉扯其頂樓圍擋磚牆墜落，造成9人死亡、7人受傷。

6月22日，浙江寧波一工地發生樁機倒塌事故，導致一輛黑色轎車被壓，車內有2人送醫搶救無效死亡。

6月25日，河南商丘市柘城縣一間武術館凌晨發生火災，造成18人死亡、16人輕重傷，死者多是學生。

據中國官方媒體，中國多個省區市已相繼下令，凡是在6月份發生生產安全事故的，一律提級調查，依法從嚴從重從快處罰，嚴肅追究有關責任人責任；涉事企業一律停產停業整頓，經有關監管部門嚴格驗收後方能恢復生產。