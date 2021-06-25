“死去的老人躺在武漢的人行道上” 法新社攝影今獲獎

法新社記者獲獎，他們於2020年1月拍攝的一個畫面將被記住，那就是死去的老人躺在武漢的人行道上，周圍是穿着全套防護服的救援人員。

法新社對中國武漢市中心的Covid-19疫情最初時刻的報道獲得了亞洲最權威的新聞比賽的獎勵。法新社駐上海的智利攝影師Hector Retamal周四贏得了亞洲出版商協會（SOPA）頒發的 "優秀攝影作品 "類一等獎。法新社北京分社的委內瑞拉記者Leo Ramirez獲得了 "優秀視頻報道 "類別的二等獎。

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法新社因對武漢疫情的報道而獲獎。據法新社今天報道稱，與法國記者Sébastien Ricci一起，兩位獲獎者於2020年1月23日抵達武漢（中國中部），同一天，該城市被置於隔離狀態，對外界關閉。持續八天，他們是唯一一支來自國際機構的多媒體團隊，負責報道這個擁有1,100萬人口的城市的荒涼街道和擁擠的醫院。

在這種緊張的環境中，在對流行病威脅的確切性質不甚了解的時候，他們製作了許多令人難忘的照片和錄像。

他們的一個畫面將被記住，那就是死去的老人躺在武漢的人行道上，周圍是穿着全套防護服的救援人員。

據SOPA陪審團認為，"這就是攝影的力量，它可以展示單純的文字所不能展示的東西。我們大多數人只能想象武漢在新冠肺炎病毒期間的樣子，"SOPA陪審團認為，"Retamal先生的照片向我們精確地展示了它的原貌。"

評審團還強調了Leo Ramirez在武漢所做的工作質量。據SOPA指出，這是 "優秀視頻新聞的教科書式案例"，讚揚法新社在全球大流行病的搖籃中，在全世界都在痛苦地注視着它的局勢發展的時候出現。

Leo Ramirez "以清晰、事實和不偏不倚的方式講述了這個故事。評審團指出："這段視頻很短，鏡頭豐富，訪問量大，還有驚人的畫外音，不僅解釋了你所看到的東西，還將這些圖像放到了更廣泛的全球背景中。