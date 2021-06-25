河南商丘一武術館發生火災 致18死16傷 多為7 至 16 歲學生

中國河南商丘一家武術館周五凌晨發生火災，已造成18死亡、16受傷，死者大多數是學生。武術館負責人已被警方逮捕，目前尚不清楚起火的原因。

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法新社援引當地媒體報道，周五凌晨3時許，商丘市柘城縣遠襄鎮北街一家武術館發生火災，當時一樓居住有34名寄宿住讀的學生。事故目前已造成18人死亡、4人重傷、12人輕傷。死傷者年齡在 7 至 16 歲之間。

據柘城縣周五上午表示，火勢已被撲滅，武術館負責人已被警方逮捕。事故原因正在調查中。

一名官員向法新社證實，涉事學校是“震興武館”。

事發後，河南省委書記樓陽生赴現場，指揮善後並指示全省進行地毯式安全隱患排查。

河南是武術之鄉，全省有眾多的機構接待來自國內外的習武愛好者，其中許多武術學校都位於少林寺附近。周五發生火災的武術館距離少林寺約 200 公里。

災難迅速在網絡社交平台引發強烈反響，網民要求加強消防安全標準。

這一悲劇令人回想起20年前，發生在 2001 年 6 月南昌一所寄宿學校的火災事故，因蚊香點燃了床褥最終導致 13 名幼童窒息死亡。

法新社報道指，中國火災事故頻發，近年來有數十人因森林或各種工業設施火災死亡。

2017 年底，北京南郊一棟居住外地打工者的公寓樓起火， 19 人死亡。該事故後北京發起了一場清理外地人口非法住宅的運動，許多人被迫返鄉。

2010年，上海一座27層高的大廈發生火災，造成58人死亡。

周五的火災發生之際，正值中國官方加緊籌備 7 月 1 日中共建黨百年慶典前夕，當局全方位加強安全措施，但各地事故不斷。在發生數起礦難事故後，當局已暫停多個省份的煤礦，特別是在擁有近 1 億人口的中國第三大省河南省。