香港3團體申請7.1遊行 今與警方討論結果未知

香港社民連、天水連線及守護大嶼聯盟傳已經於25日向警方申請舉辦七一遊行，“承繼”民陣傳統，申請人26日早上11時半與警方開會討論。守護大嶼聯盟召集人謝世傑表示，申請遊行人數暫定為1萬人，並形容政府現時是“武官治港”，問政府“仲怕咩”，希望警方批出不反對通知書，容許市民和平表達訴求。

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據明報稍早報道，3團體向警申七一遊行，稱承接民陣17年傳統。

民陣臨時召集人鍾松輝早前表示，不會申請七一遊行。天水連線、守護大嶼聯盟及社民連3個團體，24日稱將於25日向警方申請舉辦七一遊行，承接民陣17年來的傳統。3個團體聯合表示，今年七一遊行的主題是“堅守民間社會、抵抗政治打壓、釋放所有政治犯”。

鍾松輝早前向《明報》表示，因警方稱民陣未有社團註冊，“根本無可能再用民陣名義申請任何活動”；民陣目前已無秘書處，無法組織大型活動；限聚令下亦沒可能舉辦，故今年無意申請七一遊行。

據明報說，社民連、天水連線及守護大嶼聯盟25日向警方申請舉辦七一遊行，“承繼”民陣傳統，申請人26日早上11時半與警方開會討論。守護大嶼聯盟召集人謝世傑表示，申請遊行人數暫定為1萬人，並形容政府現時是“武官治港”，問政府“仲怕咩”，希望警方批出不反對通知書，容許市民和平表達訴求。

今次遊行主題為“堅守民間社會、抵抗政治打壓、釋放所有政治犯”，預計7月1日下午2時在維園集合，3時起步遊行至金鐘政府總部，終點會有流水式集會。

謝世傑表示，新型冠狀病毒疫情緩和，很多室內活動及聚會獲放寬，警方不應以疫情為由拒絕室外遊行，主辦機構亦會呼籲參與者4人一組，提供口罩及搓手液，希望獲批不反對通知書。

據該報道稱，元朗區議員兼天水連線成員林進表示，若警方反對舉辦遊行，一定上訴。至於會否舉辦街站，謝世傑說未決定其他安排。