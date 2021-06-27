世界新冠確診逼向兩億 美媒說新冠病毒溯源研究三項新發現：條條不利中國當局掩蓋真相的努力

世界上確診新冠肺炎病毒人數節節上升，逼向兩億大關。新冠病毒的威脅正在因變種裂變加劇並擴大蔓延。如此追查病毒基原越來越不可避免。而世界有關新冠病毒溯源的研究產生了三項新的發現：中國最早發現新冠病毒的時間應該比目前知道的至少要早兩個月，病毒蔓延全球的時間可能在武漢封城之前就已經發生；最早出現的新冠病毒呈現出與人體驚人適應能力，不能排除實驗室泄露的可能性；中國專家銷毀最早病毒樣本被認為是試圖掩蓋病毒來源的新證據。

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據美國之音今天報道稱，新冠病毒溯源研究三項新發現：條條不利中共掩蓋真相的努力。

該報道說，世界有關新冠病毒溯源的研究產生了三項新的發現：中國最早發現新冠病毒的時間應該比目前知道的至少要早兩個月，病毒蔓延全球的時間可能在武漢封城之前就已經發生；最早出現的新冠病毒呈現出與人體驚人適應能力，不能排除實驗室泄露的可能性；中國專家銷毀最早病毒樣本被認為是試圖掩蓋病毒來源的新證據。

這三項研究是由英國肯特大學、澳大利亞科學家和美國科學家進行的。他們得出的這些結論顯然對中共在新冠病毒源頭問題上甩鍋他國的做法是非常不利的。

英國肯特大學的研究人員通過模型推算得出：新冠病毒最早出現的時間是2019年10月初至11月中旬。病毒出現的時間最可能是2019年11月17日，而在2020年1月的時候，新冠病毒就已經蔓延到全球。這項研究發表在國際學術期刊《公共科學圖書館-病原體》上。

中國公布的頭號感染病毒的病例是2019年12月，地點在武漢華南海鮮市場。但是，一些早期病例顯示與這個海鮮市場並沒有關係，這也就意味着新冠病毒在到達海鮮市場之前就已經在其它什麼地方開始流行起來了。

世衛組織和中國專家在今年3月在武漢調查結束後承認，武漢爆發疫情前，其它地方可能已經出現零星的感染病例。

該報道稱，美國西雅圖賀勤森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)的病毒學家傑西·布魯姆（Jesse Bloom）在本周發表的一篇論文中表示，中國專家要求刪除的部分早期病例中的病毒排序數據已經得到恢復。數據顯示，來自華南海鮮市場的病毒樣本不能夠“充分代表新冠病毒，它們只是較早傳播的親本序列的一種變體，這種變體當時已經擴散到中國其它地方。

路透社說，美國國立衛生院向其證實，研究使用的樣本是在2020年3月遞交到序列取讀檔案（SRA）的，隨後應中國調查人員的要求進行了銷毀。中國調查人員說，他們將會對樣本進行更新，然後遞交到另外一處存檔。

批評人士稱，銷毀樣本是中國試圖掩蓋新冠病毒來源的一個新證據。

路透社引用哈佛大學博德研究所（Broad Institute）研究員艾莉娜·陳（Alina Chan）的話說，“科學家們為什麼會要求國際數據庫刪除能夠告訴我們病毒是如何在武漢爆發的關鍵數據呢？”

美國之音據該報道說，澳大利亞科學家進行的另外一項研究通過基因組數據發現，新冠病毒比其它類型的病毒能夠更加容易地與人類受體結合到一起，這表明，病毒在首次出現時就已經適應了人類。澳大利亞科學家的這樣研究發表在周四齣版的《科學報告》雜誌上。這項研究顯示，可能還存在另一種目前尚未確定的比人類受體更加親近的動物宿主，但是實驗室泄露的假設並不能排除。