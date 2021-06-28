中共百年大事記 習近平蓋過毛澤東

中共建黨百年大事記6月27日刊登在中國官媒新華社網站上。這篇近10萬字的大事記，有關習近平的篇幅佔三分之一，其名字出現次數超過毛澤東，更比鄧小平，江澤民，胡錦濤加起來還多。趙紫陽和胡耀邦則蹤影難覓。

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據法新社今天發自長沙的電稿說，在2021年的中國，毛澤東的遙遠繼任者習近平正試圖確立中共政權的歷史合法性。中國共產黨（CCP）將於本周四慶祝其成立一百周年，當局大量宣傳中國在40年內成為世界第二經濟強國的榮耀。

大清洗、鎮壓、饑荒...，人民共和國的創始人毛澤東在1949年至1976年執政期間造成數百萬計人口死亡的“錯誤”已經被“抹去”。

據香港01的統計，習近平的名字在中共百年大事記中出現了184次，超過毛澤東出現的138次，比鄧小平、江澤民、胡錦濤加起來還要多。鄧江胡三位的名字分別出現75次、40次、32次，總和147次。