布林肯會晤教皇及梵蒂岡高層 談中國及全球挑戰

正在歐洲訪問的美國國務卿布林肯周一到訪梵蒂岡，與教皇及多位梵蒂岡高層舉行會晤。除了委內瑞拉危機，雙方還就應對全球挑戰、氣候變遷以及包括中國與黎巴嫩、敘利亞人道危機等議題進行討論。另外，意大利外長迪馬約周一表示，意大利與美國的關係"遠比意大利與中國的關係重要許多"。

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法新社稱，布林肯與教皇進行了40分鐘的面對面會談。今年5月，拜登政府的氣候特使克里曾訪問梵蒂岡，兩位美國政府高級官員先後會晤教皇方濟各，意味着美國前總統特朗普時期雙方的外交緊張已經緩解。

中央社報道，這是布林肯22日開始歐洲之行訪問的唯一與台灣有邦交的國家。布林肯先後與梵蒂岡國務院長帕洛林、教廷外長蓋拉格和教皇方濟各會晤。

據美國國務院發言人普萊斯事後發布的會議摘要，在與帕洛林及蓋拉格的會晤中，布林肯首先強調美梵共同努力促進宗教自由、對抗人口販運，並重申美方支持委內瑞拉恢復民主，希望協助委內瑞拉人民重建國家。

普萊斯指出，雙方也在會上討論多項全球議題，包括氣候變遷、擴大新冠疫苗分配，並強調應對在敘利亞、黎巴嫩與白俄羅斯挑戰的重要性。此外，他們也談論到中國人權與宗教自由問題。

普萊斯表示，與教皇會面時，布林肯重申美國會致力與梵蒂岡緊密合作，應對全球挑戰並照顧難民、移民等世上弱勢群體的需求。布林肯也感謝教皇在環境保護、對抗氣候危機議題上，長期展現領導力。

此外，普萊斯表示，雙方談到中國議題，並討論黎巴嫩、敘利亞及委內瑞拉的人道危機。

另據路透社消息，意大利外長迪馬約周一表示，意大利與美國的關係"遠比意大利與中國的關係重要許多"。

報導稱，美國曾向意大利表達了他們對意-中關係的擔憂，尤其是在意大利政府在2019年與北京簽訂一帶一路協議之後，不過意大利周一向美方傳遞了清楚的訊息。

迪馬約在與美國國務卿布林肯聯合舉行的記者會上表示，"我們是中國的一個重要貿易夥伴，我們之間有着深遠的關係，但這無法跟我們與美國的同盟價值相提並論，也不會有所影響。"