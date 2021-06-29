中共慶其百年壽誕 上海大量警力戒備 空拍機禁飛半月

上海街頭中共慶其100年壽誕的標語牌2021年6月22日

為配合中共慶祝其建黨百年，上海多地禁飛空拍機半個月。當局在中共一大會址周邊巷弄部署大量警力戒備。一百年前的7月，中共作為非法地下組織，在上海前法租界誕生。

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據中央社6月29日發自上海的報道，上海公安機關29日宣布，為維護中共建黨百年慶祝活動的社會治安秩序及公共安全，6月30日至7月15日期間，多個區域禁止施放非公用的空拍機、熱氣球、遙控飛機等飛行器。

禁飛區域包括黃浦江上展示的「永遠跟黨走」燈光秀，中共第一次全國黨代會會址、毛澤東舊居、龍華烈士陵園等“紅色地標建築”周邊100公尺區域。違者將依法查處，犯罪者會被追究刑責。

該報道說，從6月28日起，上海中共一大會址外面再圍起護欄，大量警力在周邊巷弄戒備。會址旁的太平湖畔每隔幾十米，就有2人組警察及保安巡邏。

會址前的廣場上，依稀可見架起一座巨型中共黨徽、寫有中共建黨年份「1921」的裝置和燈光裝置。

會址附近不斷有掛着工作證的工作人員進出，預料當地將會舉辦相關的慶祝活動。

上海多家媒體從6月28日起，聯合100名主持人、接力直播100小時的特別節目，以慶祝中共建黨百年。