國際知名學者再度聯署呼籲對新冠病毒的來源展開調查

31位國際知名病毒學者周一再度發表聯署呼籲，呼籲對新冠病毒的來源展開調查，公開信要求中國政府參與合作。

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公開信的簽署者之一，法國巴黎狄德羅大學，雅克莫諾學院的基因進化研究專家Virginie Courtier女士向法廣解釋了她之所以幾次三番簽署類似的公開信呼籲追溯病毒來源的原因：“新冠疫情波及全世界各國的民眾，我們誰都不希望類似的疫情再度發生，所以我認為必須徹底尋找出病毒的根源，以便避免類似的疫情再度發生，以便在今後發生類似的疫情時能夠知道如何應對。所以對我來說，這是一個十分重要的問題，尤其是今天疫情仍然沒有結束，繼續在產生着十分嚴重的後果。我感到十分震驚的是國際社會對造成如此嚴重後果的病毒居然沒有做出更加深入的調查。我從一開始就懷疑這一病毒的來源，但是，我最讓我覺得詭異的是為什麼許多重要的消息都沒有對外公布。比如說，新冠病毒的S蛋白酶的切入點，這些信息武漢病毒實驗室很可能早就知道，為什麼不對外公布？而且他們在公布的消息中刻意保留了有關切入點的消息。此外，新冠病毒與雲南的蝙蝠洞以及之前2012年出現的肺炎之間究竟有些什麼樣的關聯。所以，這一切，對我來說，我之所以對病毒的來源產生懷疑主要由於與新冠病毒產生有關的重要的消息，到不是對病毒的基因序列或者別的有所懷疑。我在這裡要指出的是對病毒基因序列的完整的深入的分析尚沒有完成，我期待能夠與我的同事們完成這一工作。”

Virginie Courtier女士還在訪談中對武漢實驗室公布的最接近新冠病毒的Ratg13病毒提出了種種疑問。她還表示自己已經多次致函武漢實驗室的石正麗女士，但卻沒有收到到石正麗的任何迴音。