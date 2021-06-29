習近平觀看『偉大征程』中共黨慶遺漏了幾個重大事件

中共黨慶百周年宣傳進入高峰，習近平率領一眾中共常委外加國家副主席王岐山，6月28日晚在“鳥巢”體育場觀看『偉大征程』演出。

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演出極盡奢華，以大型史詩形式，展現中共百年來“帶領中國人民進行革命、建設、改革的壯美畫卷”，特別歌頌的是在“以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下”的“新時代”。

演齣節目既有宣傳中共歷史的『起義起義 』『長征』『怒吼吧黃河』『向前向前向前』，更突出的是習近平執掌政權的“黨的十八大以來”，取得的“歷史性成就”，特別是取得“抗疫”勝利。

綜合法新社等外媒報道，這場大型演出說盡了中共的“偉大征程”，偏偏漏掉了幾個最重要的事件，六零年代初，因為不顧人民死活發動“大躍進”，餓死將近四千萬中國人；文化大革命，毛澤東發動大清洗，全國大規模武鬥，死人無數，連國家主席劉少奇也不例外；更不用說1989年“六四”天安門屠殺事件，以及香港爆發的百萬人參加的“反送中”運動。

演出還展現了“在抗日戰爭、解放戰爭的沙場上，中國共產黨團結帶領中國人民浴血奮戰、淬火成鋼的偉大曆程”。但是忘記了抗日戰爭的主角是中華民國政府，正面戰場作戰的是國軍，中國共產黨領導的共軍只是“打一槍換一個地方”的游擊隊。

根據官媒報道，星期二，習近平將向中共“優秀黨員”授予勳章，隨後將發表為中國“指航向”的重要講話。

法新社報道說，在中國，所有的不同觀點立即遭到控制媒體和網絡的國家機器鎮壓，屏蔽，清洗。

在這場中共自導自演自稱偉大的演出中，“四個自信”的中共當局全力防範，不讓外界聽到任何不同的聲音。