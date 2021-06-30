世衛宣布中國消除瘧疾 境外輸入風險猶存

按照世衛組織的規定，若一個國家連續3年沒有記錄到本土瘧疾病例的傳播，便可申請認證，正式成為世衛組織認可的沒有瘧疾的國家。在申請國需要提交的證據當中，需要看到其防範未來任何新傳染出現的能力。據此，中國已連續4年未記錄到本土病例，因而在2020年向世衛組織提交認證申請。但目前對中國來說，境外輸入瘧疾感染的風險仍存在，風險主要來自老撾，緬甸，越南等。

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世衛組織6月30日星期三宣布，中國在與瘧疾這種以蚊子為媒介的傳染病抗爭70年後，終於擺脫了它。法新社同一天關注了這一消息。

根據法新社當天的報道，中國在上世紀40年代的時候，曾經每年平均檢測出3千萬患瘧疾的病例，但在過去4年當中，沒有出現任何本土病例報告。這是一種通過按蚊傳播的疾病，2019年在全球奪走超過40萬人的生命，大多數受害者身處非洲。世衛組織在2020年報告中強調，近年來尤其是非洲國家的抗瘧行動有陷入停滯的傾向，2019年全球共記錄到2.29億瘧疾病例，四年間基本保持在這一水平。此外，世衛組織還列出了全球61個從未記錄過瘧疾肆虐，或者未經特殊干預便銷聲匿跡的國家。

法新社引述世衛組織消息稱，中國在上世紀50年代開始鎖定瘧疾肆虐地區並加以防治，在家庭住房當中普及殺蟲劑，1967年開始研究新的治療手段，70年代發現了植物中提取抗病元素的青蒿素，80年代中國成為蚊帳結合殺蟲劑的先鋒國家之一。到90年代末，中國瘧疾病例降到11萬7千，死亡病例下降95%，2003年之後的10年間病例降到平均每年5000例。

按照世衛組織的規定，若一個國家連續3年沒有記錄到本土瘧疾病例的傳播，便可申請認證，正式成為世衛組織認可的沒有瘧疾的國家。在申請國需要提交的證據當中，需要看到其防範未來任何新傳染出現的能力。據此，中國已連續4年未記錄到本土病例，因而在2020年向世衛組織提交認證申請。但目前對中國來說，境外輸入瘧疾感染的風險仍存在，風險主要來自老撾，緬甸，越南等。

中國本次成為全球第40個獲得世衛組織“無瘧疾”認證的國家：在中國之前，薩爾瓦多今年早些時候也成功獲得世衛組織“無瘧疾國”認證，再往前是2019年的阿爾及利亞和阿根廷，2018年的巴拉圭和烏茲別克斯坦。在西太平洋地區，中國是30多年以來獲得這一認證的第一國，澳大利亞，新加坡，文萊正式擺脫瘧疾，是在上世紀80年代。

世衛組織總幹事譚德塞向擺脫瘧疾的中國道賀，稱“世衛組織祝賀中國人民擺脫了瘧疾”，“這一來之不易的成功是數十年以來專註目標與持續行動的結果”，“中國和越來越多的國家證明，沒有瘧疾的未來，是完全可能的”。