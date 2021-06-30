中共百年黨慶在天安門舉行 習近平將隆重登場

中共7月1日將在天安門慶其百年壽誕，2021年6月30日可見廣場上排放上萬張座椅。

中共正在嚴密戒備下操辦其百年誕辰。預計中共總書記習近平7月1日將在天安門城樓隆重登場，發表講話。現場至少布置了上萬張座椅。周邊街區都被封閉。

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中央社記者6月30日上午實地走訪天安門廣場一帶看到：廣場內的露天座位、電視牆、裝置造景等，均已架設完成，廣場周圍插設大量巨幅紅旗。天安門城樓上弔掛巨型紅色燈籠，據信，習近平屆時將在城樓上發表談話。

除此之外，天安門廣場周邊今天同樣戒備森嚴，不時有警察、武警巡邏，工作人員則在現場做設施安檢，並搭設“流動廁所”等。

也有不少民眾趁着上午周邊街道尚未封閉，到現場拍照，更有人在現場直播，但若拍攝到武警、或者士兵，會被立即阻止。

根據官方公告，這次慶祝大會將於7月1日上午8時舉行。自今天凌晨0時起，天安門前的東、西華門大街已封閉，禁止人車通行。

另外，從今天下午2時開始，從天安門廣場放射至北京二環內的主要街道，也將分時段封閉，直到大會結束後才解除。

沿途店家今天下午起提前關門，外買遞送人員也停止服務。不少附近居民趁上午時間外出採購。

除了路面交通外，北京地鐵也公告，天安門周邊以及王府井、前門等二環內多個地鐵站，自今天下午17時起陸續封閉，重啟時間不一，預計要在慶祝大會完全落幕後，才能恢復正常交通。

在天安門周邊沿線地鐵站內，今天上午仍有武警巡邏，警察在出口處檢查證件。站內消防設施早已在安檢後貼封條，註明7月1日後才能開啟。

北京二環內的社區公寓這兩天也陸續公告，因維穩因素，必須封閉高樓層平台等。