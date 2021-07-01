法新:中共慶其百年誕 習近平撥動民族弦
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中共慶其百年壽誕最後一天，中共總書記習近平7月1日身穿灰色“毛服”登上天安門城樓，發表了旨在撥動民族神經的講話。從現場照片可見，習近平的前任胡錦濤愁容滿面地出席了這個典禮，給人留下深刻印象。
據法新社今天7月1日發自北京的報道，周四，習近平為慶祝中共成立百年發表講話，撥動了“民族”這根弦。他在其遙遠前任毛澤東1949年宣布中華人民共和國成立的天安門上宣布，“中國人民站起來了”，“中國人可以被踩在腳下，受苦受壓迫的時代永遠結束了”。
在提到鴉片戰爭、西方殖民主義和日本入侵（1931-1945）之後，習近平讚揚了中國共產黨（CCP）提高了人們的生活水平，恢復了民族自豪感。他還發出警告："中國人民永遠不會允許外國勢力恐嚇、壓迫或奴役他們。"任何膽敢這樣做的人都將在14億中國人建造的鋼鐵長城面前“頭破血流”。
法新社說，習近平還向視北京為政治和經濟對手的華盛頓發出信息：“中華民族的偉大復興已經進入一個不可逆轉的歷史進程”。
面對聚在天安門廣場的許多年輕人和中共黨員們，習近平讚美了數億人口走出極端貧困。
天安門廣場鳴放了100聲大炮，以紀念中共建黨一百周年。空軍雜技隊飛過北京上空，畫出紅、黃、藍花環。
香港中文大學教授林和立（Willy Lam）說： "中國正在逐漸變成一個超級大國。"習近平正在向西方發出一個強烈信息，那就是任何遏制中國的企圖都註定要失敗。
音譯名叫李路好（Li Luhao）的19歲的大學生在天安門官場對法新社說，多虧了共產黨，我們才有這樣一個社會，（國家）才迅速發展。我們必須感謝它。
姓王的北京居民說，"我小時候，每天晚上都停電，今天"食物、衣服、教育、交通......。一切都好了。"他將這些都歸於共產黨。
法新社這個報道還說，幾個月來，中共百年紀念一直是密集宣傳活動的主題，其中特彆強調控制冠狀病毒（Covid-19）。中國在2020年春天幾乎消除這種疾病。中國官媒則將戰勝冠狀病毒大流行歸功於現行的“專制制度”，並與西方民主國家大流行的混亂局面做對比。
然而，很少有人對該政權的記錄提出質疑。習近平2012年底接任中共黨--也就是中國國家--領導人後，該政權加大了對異議人士的鎮壓強度。
法新社介紹說，1921年7月，中國共產黨由少數活動家在當時仍被外國租界分割的上海成立。