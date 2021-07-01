法新:中共慶其百年誕 習近平撥動民族弦

中國國家主席習近平與其前任胡錦濤在天安門城樓上舉行慶祝中共成立百年典禮2021年7月1日北京

中共慶其百年壽誕最後一天，中共總書記習近平7月1日身穿灰色“毛服”登上天安門城樓，發表了旨在撥動民族神經的講話。從現場照片可見，習近平的前任胡錦濤愁容滿面地出席了這個典禮，給人留下深刻印象。

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據法新社今天7月1日發自北京的報道，周四，習近平為慶祝中共成立百年發表講話，撥動了“民族”這根弦。他在其遙遠前任毛澤東1949年宣布中華人民共和國成立的天安門上宣布，“中國人民站起來了”，“中國人可以被踩在腳下，受苦受壓迫的時代永遠結束了”。

在提到鴉片戰爭、西方殖民主義和日本入侵（1931-1945）之後，習近平讚揚了中國共產黨（CCP）提高了人們的生活水平，恢復了民族自豪感。他還發出警告："中國人民永遠不會允許外國勢力恐嚇、壓迫或奴役他們。"任何膽敢這樣做的人都將在14億中國人建造的鋼鐵長城面前“頭破血流”。

法新社說，習近平還向視北京為政治和經濟對手的華盛頓發出信息：“中華民族的偉大復興已經進入一個不可逆轉的歷史進程”。

面對聚在天安門廣場的許多年輕人和中共黨員們，習近平讚美了數億人口走出極端貧困。

天安門廣場鳴放了100聲大炮，以紀念中共建黨一百周年。空軍雜技隊飛過北京上空，畫出紅、黃、藍花環。

香港中文大學教授林和立（Willy Lam）說： "中國正在逐漸變成一個超級大國。"習近平正在向西方發出一個強烈信息，那就是任何遏制中國的企圖都註定要失敗。

音譯名叫李路好（Li Luhao）的19歲的大學生在天安門官場對法新社說，多虧了共產黨，我們才有這樣一個社會，（國家）才迅速發展。我們必須感謝它。

姓王的北京居民說，"我小時候，每天晚上都停電，今天"食物、衣服、教育、交通......。一切都好了。"他將這些都歸於共產黨。

法新社這個報道還說，幾個月來，中共百年紀念一直是密集宣傳活動的主題，其中特彆強調控制冠狀病毒（Covid-19）。中國在2020年春天幾乎消除這種疾病。中國官媒則將戰勝冠狀病毒大流行歸功於現行的“專制制度”，並與西方民主國家大流行的混亂局面做對比。

然而，很少有人對該政權的記錄提出質疑。習近平2012年底接任中共黨--也就是中國國家--領導人後，該政權加大了對異議人士的鎮壓強度。

法新社介紹說，1921年7月，中國共產黨由少數活動家在當時仍被外國租界分割的上海成立。