中共百年壽誕 硬幣另一面沒討論

連日來，中共大規模慶祝其百年壽誕，今天7月1日達到高潮，“鐮刀斧頭”之下的人們，將習近平要讓西方“頭破血流”的講話推上熱搜…法新社說， 毫不意外的是，從大躍進（1958年）到文化大革命（1966年），毛澤東的胡亂運動造成的數千萬人的死亡，在中共百年紀念日之際沒有被討論。

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法新社今天7月1日發自北京的報道說，幾個月來，中共百年紀念一直是一場密集宣傳活動的主題，其中特彆強調對冠狀病毒（Covid-19）疫情的控制。中國在2020年春天就幾乎消除這種疾病。中國官媒則將戰勝冠狀病毒大流行歸功於現行的“專制制度”，並與西方民主國家大流行的混亂局面做對比。

很少有人對該政權的記錄提出質疑，在2012年底，習近平接任黨--也就是國家--領導人後，該政權更加劇鎮壓異議人士。

北京清華大學前政治學教授吳強說，他在支持香港的抗議活動後被解職，他指出，中共 "尋求將其黨的生存與中國和中國人民的生存綁在一起，以便為中共未來的領導人，確立歷史合法性"。

法新社說， 毫不意外的是，從大躍進（1958年）到文化大革命（1966年），毛澤東的胡亂運動造成的數千萬人的死亡，在中共百年紀念日之際沒有被討論。

隨着過去40年的經濟驚人增長，中共可以吹噓自己將國家從欠發達狀態中拉了出來。但其領導人必須面對全球經濟放緩、氣候挑戰和人口老齡化。

該報道稱，據美國研究中心“皮尤”周三公布的一項研究，在國際舞台上，在冠狀病毒、維吾爾人的待遇和對台灣的威脅之間，中國的形象在許多西方國家已經惡化。

中共百年紀念活動也是在北京對香港實施國家安全法僅一年後舉行的，該法大大削弱了這個前英國殖民地的政治反對派。

上周，香港主要支持民主的媒體《蘋果日報》在資產被凍結後被迫關閉。

今天周四，也是香港被英國移交給中國24周年的紀念日--香港人通常在這個日子舉行反北京主題的抗議活動。

香港警方今年以冠狀病毒的名義禁止任何超過四人的聚會。政府正在動員超過1萬名警員，或其部隊的三分之一，執行該禁令。

但周四香港很平靜，唯一可見的示威，是四個支持民主的活動團體聚在為紀念香港被交給北京而舉行的官方儀式附近。