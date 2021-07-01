中共黨慶 江朱缺席 胡溫現身

中共準備數月的百年黨慶大會在北京天安門前開場。7月1日，北京早晨的天空一片灰濛濛，從電視畫面看，人人整裝，紅色海洋，出席廣場慶祝大會的人群，坐得端正，聽得緊張，可感覺不出多少節日氣氛。

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習近平身穿中山裝，與前任中共總書記、灰發蒼蒼的胡錦濤並列來到天安門城樓主席台，但是另一位前任中共總書記江澤民沒有露面，前總理朱鎔基也沒有蹤影。江朱二位為何沒有出席？已屆95歲高齡的江澤民2019年出席中共建政70周年時已顯得十分疲弱，朱鎔基也已93歲高齡。這或許是兩人未能出席大會的原因？

前朝中共政治局常委溫家寶，吳邦國，宋平，李瑞環，曾慶紅，張德江，賈慶林，俞正聲，張高麗也出席來大會。

李克強宣布開會，習近平發表冗長講話，天安門廣場挑選好的數萬聽眾不時機械地鼓掌，從拉近的鏡頭看，可能人們坐得太久，或者需要嚴肅的表情，或者是習近平講話都是講過幾十遍的套話，人們的表情透着緊張，顯得麻木，習近平講話略停時，便開始鼓掌，但掌聲不太自發，顯得整齊、機械而不熱烈，好像事先說好的，拍幾下就停下。

習近平一開始就宣布“我們實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會。”習近平開始回顧中共歷史，習近平向毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤表示崇高的敬意！

當然，習近平又講堅持四個自信，強調牢記“我是大者”……習近平講話中特彆強調中共的外來性質，他說，中國共產黨為什麼能，中國人為什麼好，歸根到底，是因為馬克思主義。有人發推評論：習大大很自豪，可說好的復興文化不知到哪去了？

外間輿論評論中共黨慶是中共自己慶祝自己，中共不等於中國，更不等於中國人民，但是習近平警告：“任何想把中共同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絕不會得逞的！9,500多萬中國共產黨人不答應！14億多中國人民也不答應！”

習近平講話中不點名劍指美國，稱“中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣干，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！“

這時，在坐得規規整整的人群中傳出似乎有組織的低沉的短暫的呼喊聲，不知是否喊的是“打到美帝“？但沒太敢放開嗓子。

在這個地盤上，一切都是禁止的，一切都是規定，只有習近平一個人的聲音回蕩：中華民族復興的偉大中國夢一定能夠實現，一定能夠實現......

習近平終於講完了，李克強說，全體起立，奏國際歌......然後，散會。天安門城樓上的領導人走了，放鴿子，飄氣球，廣場上的群眾開始輕鬆了起來。

久違了，天安門廣場開大會，還是五十多年前的事!