習近平誓言"粉碎台獨" 美國國務院呼籲和平解決兩岸問題

中共1日慶祝建黨百年，中共總書記習近平在大會上誓言"粉碎台獨圖謀"、"對抗外來勢力"。美國國務院周四重申支持和平解決兩岸議題，並敦促北京停止施壓台灣，進行有意義對話。

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中央社報道，中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，習近平致詞時強調堅持"一中原則"、"九二共識"，推進"和平統一"進程，並要"粉碎任何'台獨'圖謀"。他並警告外來勢力別妄想欺負中國，否則將在14 億多中國人血肉長城前"碰得頭破血流"。

針對習近平言論，美國國務院一位不具名發言人周四以背景方式回覆記者詢問時表示，美國會持續支持和平解決海峽兩岸議題。

這位發言人強調："美國敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣進行有意義對話。"

另外，在中共黨慶之際，多位美國政要則透過社群媒體，提醒世人中共的殘酷本性。

前美國國務卿蓬佩奧周四在推特上發文指出，中共百年帶來一世紀的殺戮戰場與種族滅絕，"沒有一個政黨比中國共產黨屠殺更多人。

共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney） 則推文說，中共百年沒什麼好慶祝的，因為他們持續對100萬名維吾爾族人進行種族滅絕、監禁或處決異議人士，也繼續對報紙、廣播與社群網絡進行言論審查、背棄賦予香港自由的承諾，並監控自己人民。

共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）也呼應表示，中共今天慶祝建黨百年，但"100年的威權壓迫是悲傷而非慶祝的理由"。

另外，中國高調舉行慶祝活動，歐洲議會議員們也發出嚴厲批評。德國籍的歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）表示，這個政權正在慶祝自己限制香港的基本自由、對維吾爾族實施種族滅絕同時威脅台灣。他強調歐洲將繼續為自由和人權而戰。

保加利亞籍的歐洲議會議員久什尤克（Ilhan Kyuchyuk）說，正是時候了解這個獨裁政權如何依靠數以千萬計的監控鏡頭以控制社會，從鎮壓天安門廣場民主運動到現在扼殺香港的民主抗議，並以軍事恫嚇威脅台灣，嚴重威脅世界和平。

法國籍的歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）指出，在中共成立100周年之際，各界應團結起來聲援維吾爾族人以及所有在習近平獨裁統治下的受害者。