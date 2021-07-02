日本成衣公司“優衣庫”否認供應鏈有強迫勞動

全球抵制新疆棉有新進度，據國外媒體報導，法國司法部門針對優衣庫(Uniqlo)、Zara、SMCP及Skechers等4家服飾、鞋類品牌進行調查，釐清是否牽涉新疆人權迫害。而Uniqlo對法國媒體澄清，供應鏈沒使用新疆強迫勞動的產品。日本品牌優衣庫7月2日對上述指控做出了回應。在一份聲明中，優衣庫表示：他們工廠沒有使用強迫勞動，也沒有提出證據。聲明還表示：“我們正在與調查人員充分合作，以重申我們的供應鏈中沒有強迫勞動” 。

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據路透社引述消息人士的說法指出，法國司法部門正在以“反人類罪”（crimes against humanity）的罪名對此展開調查。

報導指出，法國檢察官的調查對象，包括：Uniqlo、Zara、SMCP及Skechers等四家知名服飾業，內容包括釐清廠商是否牽涉中共在新疆的迫害人權事件。

對此，Zara母公司印地紡集團強調，全力配合法國當局調查，“公司對任何形式的強迫勞動，將採取零容忍立場，同時建立政策及程序，以確保在供應鏈里，不會出現這類行為。”SMCP則稱會配合調查證明指控子虛烏有。

優衣庫Uniqlo指出，公司在產品供應鏈里沒有採用新疆強迫勞動的產品，同時與第三方單位合作，確保供應商也不會使用此類產品，假如使用，將終止與這些供應商的合作關係。

路透社的報導提到，美國人權專家及團體估計，有超過一百萬以維吾爾族為主體及其他少數穆斯林族群遭關押在體系龐大的集中營內。