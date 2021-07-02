習近平穿“毛式中山裝” 被指凸顯偉大領袖形象

中共百年黨慶上，身着灰色中山裝的習近平，被認為穿着打扮酷似毛澤東

中共百年黨慶上，身着灰色中山裝的習近平，被認為穿着打扮酷似毛澤東，凸顯領袖形象。外界注目的焦點還在與會者。前主席胡錦濤、國務院總理溫家寶都出席。前總書記江澤民以及前總理朱鎔基卻未現身，讓外界好奇95歲江澤民究竟因個人健康因素無法參與，抑或江派人馬大勢已去。

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1日上午7點55分，身穿灰色中山裝的習近平，與胡錦濤出現在天安門城樓。78歲的胡錦濤一頭灰白髮。入座前，習近平兩度伸手示意胡錦濤的座位位置，並禮讓其先行。

在天安門城樓觀禮台上，多名前政治局常委亦有出席，包括已104歲高齡的宋平，以及溫家寶、賈慶林、俞正聲、吳邦國、李瑞環、張德江、曾慶紅、李長春、劉雲山、李嵐清、吳官正、賀國強、張高麗等。不過江澤民、朱鎔基和羅干並未露面。

江、朱二位為何沒有出席？今年95歲的江澤民在2019年曾出席中共建政70周年；朱鎔基也已93歲高齡。這或許是兩人未能出席大會的原因。

多維新聞報導，習近平穿着的灰色中山裝並非傳統款式的中山裝，而是經過改良的形制，因毛澤東常穿，又稱為“毛式中山裝”、“毛裝”。評論指出，習近平着灰色改良式中山裝，相較於其他人清一色穿西裝，更顯得習是主角。

中國民運資深人士魏京生表示，習近平不只穿毛裝，從他發表談話的意圖非常清晰，極力凸顯他自2012年底成為中共總書記以來，成為像毛澤東一樣的變革性的“偉大領袖”。

毛裝的創始人田阿桐是毛澤東、周恩來和鄧小平等人的首席服裝師，被譽為中南海裁縫。1956年他奉命為毛澤東做衣服，根據其額頭寬、臉龐大、身材魁梧等特點，將傳統中山裝的小領改為闊而長的新型尖領，並根據毛澤東的脖子特點將領口增開至46厘米。據稱毛澤東極為喜歡，特意穿上照了一張半身標準像，這便是天安門城樓懸掛毛澤東肖像的來源。