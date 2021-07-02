習近平7.1建黨百年稱絕不接受“教師爺”般頤指氣使的說教 微博2.5小時閱讀50億次

據路透社說，如果說上月的G7會議是西方聯手對中國的批評會，那麼借慶祝中國共產黨100年生日，中國國家主席習近平的講話無疑是對外界的一種昭告和警示：歡迎一切有益的建議和善意的批評，但絕不接受“教師爺”般頤指氣使的說教。

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中國建黨百年慶生，習近平稱絕不接受“教師爺”般頤指氣使的說教。據路透社報道稱，在後疫情時代，當世界經濟東升西降，大國力量對比深刻調整之際，面對嚴竣的外部環境和內部憂患，習近平的七一講話是對外界包括經濟和政策上的諸多壓力和指責的一個明確回應。而在天安門廣場舉行建黨慶典也是中國的第一次。

“中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣干，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流”。習近平在七一講話上稱。“誰妄想欺負中國必將碰得頭破血流”這句話迅速列入微博熱搜榜前列。

在將近一個小時的致辭中，習近平回顧了歷史，亦表達了中國未來發展的道路選擇，強調必須增強憂患意識、始終居安思危，貫徹總體國家安全觀，統籌發展和安全，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰。

據該報道，上月召開的七國集團(G7)領導人會議就新疆地區的人權問題指責中國，呼籲香港保持高度自治，並要求在中國對新冠病毒起源進行全面徹底的調查。G7領導人發表了一份極具批評性的最終公報，深入探討了對中國來說最敏感的一些問題，其中也包括台灣問題。

儘管此次的慶典是慶祝中國共產黨百年生日，但對於眼下這種特殊的時刻，中國作為全球領先大國的重新崛起被認為是近代最重要的地緣政治事件之一，而中國的崛起也讓美國感到不安。美國總統拜登將中國作為主要的戰略對手，並誓言要對抗中國的“經濟虐待”，回擊侵犯人權的行為。

習近平致辭時提到，中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關係。中國將堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，反對霸權主義和強權政治。

“中國共產黨成立100周年”快速登上新浪微博熱搜榜第一位，短短兩個半小時閱讀達到50.9億次，討論2,152.9萬次。

據該報道，截至2021年6月5日，中國共產黨黨員總數為9514.8萬名，比2019年底凈增323.4萬名，增幅為3.5%。