法蒙達爾紀市(Montargis)低調舉辦法中友好活動

與中國有着悠久歷史的法國蒙達爾紀市(Montargis；也稱蒙塔日)7月3日舉辦了一場法中友好活動 « Rencontres d’Amitié Franco-Chinoise »。根據地方報刊《中部共和國報》的報道，該項活動本想辦成中共“成就”展，但市長伯努瓦·迪容(Benoit Digeon)不希望此次活動變為中共的宣傳工具。市長迪容對媒體表示：我們應該擱置某些地緣政治議題，減少政治化，為歷史和文化交流留下更多的空間。

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根據“蒙達爾紀法中友好協會”網站報道：留法勤工儉學運動在五四運動後迅速掀起高潮，1919至1920年，先後有17批2000人陸續赴法留學。1919年３月17日，第一批89名勤工儉學生乘日本郵輪“因幡丸"號離開上海赴法，由此拉開了留法勤工儉學的序幕。因此，革命成為旅法勤工儉學運動的亮點，而在這場運動中，法國蒙達爾紀(Montargis)會議為建立中國新政黨並命名中國共產黨取得了眾識，奠定了早期中國共產黨的理論基礎；以及隨後湧現出的中國共產黨旅歐支部，為馬克思主義在中國的傳播，作出了貢獻。

2021年6月10日，為慶祝中國共產黨百年華誕，《中國共產黨100年奮鬥歷程（法語版）》發布會在北京和巴黎同步舉行。中國駐法國大使盧沙野出席線上發布會並致辭。

2019年8月26日，駐法大使盧沙野曾到訪蒙達爾紀。當時盧沙野大使同蒙達爾紀市長迪容(Benoît DIGEON)交談時曾表示：“蒙達爾紀與中國有着深厚的歷史淵源。100 年前，第一批革命者來到這學習，度過了一段難忘的時光……這些年輕人後來贏得了勝利，建立了中華人民共和國。如今，中國已成為世界第二大經濟體。對中國人來說，蒙達爾紀是歷史的象徵”。大使還強調：“今天是我的第一次來訪，但不會是最後一次”。

2021年5月12日，新華社發表一篇題為“百年前，這座法國小城的中國學生改變了歷史”的文章。文章表示：20世紀20年代前後，一批中國先進青年懷揣救國理想遠渡重洋來到法國勤工儉學。其中300多人來到蒙達爾紀的工廠和學校。

據《中部共和國報》地方報刊報道，中國駐法大使盧沙野會參加7月3日在蒙達爾紀市(Montargis)舉辦的法中友好活動。但無法核實此報上說的盧沙野前去那裡參加活動的消息。