研究人員：“龍人”可能是一個古代人類新種

有研究人員說，“龍人”可能是一個新的人類物種。但古生物學家對90年前發現的頭骨在人類家譜中的位置有不同意見。

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據雅虎新聞引述法國20分鐘報報道稱，中國古生物學家聲稱發現了一個新的人類物種，他們將其命名為Homo longi，或法語中的 "龍人"。名為季強的中國科學家和他的團隊在6月25日發表在《創新》雜誌上的一項研究報告中估計，這些個體生活在中更新世地質時代，距今超過14.6萬年。在作者看來，“龍人”甚至比尼安德特人更接近於人類。

然而，這一說法並沒有得到整個科學界的認同。一些專家估計，中國人賴以研究的頭骨在人類的家譜中不一定有研究人員賦予它的地位。他們還質疑“龍人”智人是否是一個新種人類。

這些批評者還是非常重視中國古生物學家研究的這一頭骨。據《科學》雜誌解釋道。他們確實假設這些遺骸是丹尼索瓦人Denisova的遺骸，至此科學家們只是通過DNA分析才發現其存在。據古人類學家Jean-Jacques Hublin評論說："這是一個美麗的頭骨，"但他沒有參與這項研究。

據Jean-Jacques Hublin說，"我認為這是我們所掌握的最漂亮的丹尼索夫人Denisova頭骨，"他興奮地說道。這一骨頭是在近90年前中國哈爾濱市松花江上的一座橋樑施工期間出土的。當時佔領該地區的日本軍隊士兵曾強迫一名中國人幫助他們做工。趁監管人員不注意時，這名男子在岸邊發現了頭骨。

據故事敘說，這名中國人用布包着頭骨，並把它藏在一口井裡。這個頭骨是由這位被強迫勞動者的孫子孫女轉交給中國科學家的。這名中國人在臨終前向他們透露了頭骨的存在。據20分鐘報說，這名中國人還沒來得及詳細說明他發現的確切位置就死了。