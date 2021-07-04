求薦不得動手打人的中國航天投資黨委書記遭停職

中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶因想被人推薦為國際宇航科學院院士遭拒，惱羞成怒毆打另兩名院士王晉年、吳美蓉。母公司中國航天科技集團4日傍晚宣布，張陶已遭停職並配合調查。

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中央社轉發澎湃新聞報導，中國航天科技集團指出，張陶“酒後打人事件”發生以來，公司黨組高度重視，決定即日起“暫停張陶履職，配合調查”。

該聲明表示：中國航天科技集團已派出調查組對事發全過程進行全面調查，後續將根據調查結果進一步嚴肅處理，並感謝網友的關注與監督。

據中國媒體揭露，張陶於6月6日下午邀請現年85 歲的吳美蓉前往自己公司作客，吳美蓉則邀請現年55歲的王晉年陪同參加，晚間並一同用餐。吳、王二人都是國際宇宙航行科學院（International Academy of Astronautics，IAA）的院士。

張陶在席間提出：自己今年想申請成為IAA院士，希望吳、王二人幫忙，但王晉年以初次見面互不了解為由婉拒，張陶因此大怒。稍晚，張陶和下屬送王晉年返家時，張陶背後一腳將王晉年踹倒在地並毆打，同時也將吳美蓉毆打後推倒在地，甚至將王晉年從電梯中拉出來繼續毆打。

此事在中國網路引發議論，有網友諷刺說，“微博上罵幾句的都可能被拘留，這動手打到骨斷筋折的照常上班”。

張陶1964年生，曾任中國航天科技集團公司計畫經營部經濟技術合作貿易處長，香港航天科技國際集團有限公司規畫開發部總經理、執行董事，中國航天科技集團公司經營投資部副部長等職。