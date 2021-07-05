滴滴案鬧大 官媒指7.1敏感日子前上市美國先斬後奏高層震怒再震怒

中國網信辦4日以“嚴重違法違規”蒐集使用個人訊息為由，勒令網絡叫車巨頭“滴滴出行”APP下架。官方媒體透露，監管高層對滴滴不顧中國監管層曾與滴滴公司高層進行多次溝通，不希望滴滴去美國上市而充耳不聞堅持赴美上市震怒，更因為滴滴“特意選擇在中共百年黨慶之前赴美，希望能夠先斬後奏，此舉讓監管層更為震怒”。消息沒有提及滴滴如何做得到瞞天過海先斬後奏。

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據中央社今天報道稱，中國網約車巨頭滴滴遭中國監管以違規收集用戶資訊為由，勒令下架APP，財經網媒“巨子ICON”今天透露稱，滴滴不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市。

該報道並說這次對於滴滴的懲罰力度將遠超阿里巴巴。

財經網媒“巨子ICON”引述接近中國金融監管層人士消息稱，中國監管層曾與滴滴公司高層進行多次溝通，不希望滴滴去美國上市。但滴滴仍然選擇赴美上市，消息人士還指，且滴滴“特意選擇在中共百年黨慶之前赴美，希望能夠先斬後奏，此舉讓監管層更為震怒”。消息說，監管勸阻公司不要赴美上市，並非只針對滴滴出行一家，近年中國金融監管層曾做過多輪窗口指導，引導已經在美國上市或赴美上市想法的企業回國或在香港上市。

近年，中國政府對於“數據安全”尤為重視，積極防範公民個人隱私被網絡企業過度操縱的局面出現，中國政府擔憂，一旦美國政府透過中國在美上市企業，獲得大量中國公民、國土國防等數據信息，將會對中國國家安全造成極大隱患。曾有傳言“滴滴出行”遭安全審查，可能是因泄露中國的道路交通數據給美國。雖然滴滴否認，但並未消除監管高層對數據安全的擔憂，一名中國監管層內部人士表示：“一旦滴滴出行赴美上市成功，將會面臨美國的監管要求，勢必會讓中國國家和公民數據安全面臨不可控。”

中央社說，“滴滴出行”剛於6月29日在美股IPO（首次公開募股），籌資約44億美元，成為阿里巴巴集團2014年赴美上市籌資250億美元以來，規模最大的中國公司IPO案。但7月2日，中國網絡安全審查辦公室以防範國家數據安全風險為由，對滴滴出行展開安全審查，並且在審查期間暫停“滴滴出行”新用戶註冊。兩日之後，中國網信辦一紙“責令”，將滴滴出行App全面下架。