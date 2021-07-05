第74屆嘎納國際電影節6日拉開帷幕

嘎納國際電影節由於新冠疫情空缺一年後，第74屆電影節將於2021年7月6日至17日舉行。電影節藝術總監福茂( Thierry Frémaux)讓大家做好思想準備，明星們將帶着口罩走紅毯。為推介電影合影時可以例外。紅毯使用的材料是可回收的；至少將動用50%的電車接送明星。此屆電影節要突出環保意識。此屆電影節首次女性評委多於男性。

廣告 繼續瀏覽後續

讓全世界矚目的戛納紅毯將於6日上午鋪好。法國導演萊奧-卡拉執導的《安妮特》是6日晚的開幕影片。影片中的女主角瑪麗昂·歌迪亞（Marion Cotillard)恐怕是這次走紅毯的頂級明星。法國老牌女明星凱瑟琳-德納芙拍戲受傷康復後準備在此次電影節紅毯上露面。紅毯上令人矚目的一個亞洲面孔要算獲得金棕櫚獎《寄生蟲》影片中的男主角宋康昊。

電影節藝術總監福茂( Thierry Frémaux)對媒體表示：今年來的記者比往年少了30-35%，這當然是疫情造成的不便。但他對觀眾的熱情還是有信心。福茂說：2021年很難達到2019年4萬人次的水平，但28萬或甚至更多，我看八九不離十。

電影節藝術總監福茂還自豪地告訴媒體：美國導演斯派克-李擔任第74屆電影節的評審團主席，這是今年電影節的一個亮點。他表示：斯派克-李從職業生涯一開始，就在描述真實生活事件的電影中觸及到種族歧視問題。

另外今年評審團主席中分別來自五大洲和七個國家的五位女性和三位男性評委，這是戛納歷史上首次單屆主競賽評委女性多於男性。除主競賽單元入圍影片之外，非競賽單元和短片共放映70部。觀眾和來賓還可以享受沙灘電影。但主辦者也擔心由於疫情被推遲到7月的電影節會遇上酷熱的天氣。

防疫和治安是保證今年電影節順利的兩大重點。戛納市出動了治安、騎馬、摩托警察和警犬。國慶節晚的煙火，在英國人散步道（Promenade des Anglais）方圓一公里設防，還會出動神槍手來維護治安。