邱義仁：台灣要宣布獨立不是台灣人民自己可以決定

台灣的國安會前秘書長、現任台日關係協會會長邱義仁昨天接受陳水扁廣播節目「有夢最美」專訪時表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，這說起來很殘酷，但這是現實，要考慮國際形勢和中國可能的作為。

廣告 繼續瀏覽後續

節目中，陳水扁問起，他記得民進黨曾為了要不要拿掉台獨黨綱而辯論，當時有些立委主張要修改，但邱義仁和林濁水反對；為什麼邱義仁後來在喬治敦大學的在線研討會談到台獨時，卻說「台灣務實的政治人物不會這麼做，除非瘋了」；還說「哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車。」

邱義仁回答說，他在研討會指的是「宣布台灣獨立，現在不適當」；對於黨的主張來說，台獨是目標理想，但要修改什麼，茲事體大。

邱義仁進一步表示，「說起來很殘酷，要考慮國際形勢和中國可能的作為」，在這些考慮裡面，要當作目標來推動、打拚是好的；但現實上，現在要做，不但引起大家緊張，國內自己也不和。

他說，甭說中國會攻打，據他的了解，美國根本就不贊成，台灣作為法律上獨立的國家，已經不是台灣人民自己可以決定的事情。

隨後陳水扁說，他曾於1991年民進黨中常會針對台獨黨綱提出修正案，加上一段「基於國民主權原理，建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定。」他強調，台獨黨綱比較正確的說法，是「住民自決」的台獨黨綱。

立法院民進黨團幹事長劉世芳今天在記者會上響應表示，邱義仁說的，並沒有脫離民進黨通過的台灣前途決議文，台灣就是一個主權獨立國家。

她說，民進黨成立迄今，最重要的文件就是1999年通過的台灣前途決議文，當中提到目前台灣就是一個主權獨立的國家，只是國號是中華民國，而邱義仁說的內容，沒有脫離台灣前途決議文。

民進黨立委許智傑說，美國不是不支持台獨，而是時機未到，美國也反對中國並吞台灣，所以近幾年力挺台灣，給予台灣更多實質的幫助，維持台海的穩定和安全。台灣人還是要持續努力，強壯自己幫助別人，爭取更多國家認同與支持，相信終有可成的一天。

民進黨立委陳亭妃認為，台灣本來就是一個主權獨立的國家，美國也早就已經認同台灣就是一個國家，不論是特朗普政府或是拜登政府陸續解除與台灣的各項限制，這些狀況都是呈現一個事實，就是台灣是主權獨立的國家，事實就是事實，根本不用做任何宣布。

立法院國民黨團書記長鄭麗文也透過記者會表示，陳水扁總統任內就表達「台獨做不到」，不管美國是民主黨還是共和黨執政，都不放棄「一個中國政策」，不支持台灣獨立，但民進黨只會在改護照、華航正名等政策上打擦邊球，只敢在小枝小節上浪費公帑，卻不敢開大門走大路，在完全執政下宣布台獨。

鄭麗文說，蔡英文總統不敢宣布台獨，就是因為美日不支持，既然無法台獨就不要操作台獨議題；陳水扁、邱義仁、蔡英文都說無法台獨，就不要繼續製造對立，消耗國力。