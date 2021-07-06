法國外貿銀行（Natixis）周二稱，隨着中美戰略競爭加劇，“一帶一路”投資似乎有所放緩，但鑒於地緣政治上拉攏各國的重要性，中國不太可能叫停這一宏偉基礎設施計畫，相信未來對“一帶一路”的投融資更具選擇性。

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法國外貿銀行稱中國不太可能叫停“一帶一路”，但投融資將更具選擇性。路透社今天引述法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)在其評論中指出，從行業角度看，能源和運輸一直是 “一帶一路” 投資的重點，分別佔2014-2020年總投資的42%和27%。與此同時，綠色能源越趨重要，在能源行業內的佔比從2014-2016年的29%上升到2017-2020年的41%，這一趨勢同時可能也由於環保議題面臨的地緣政治壓力較小，從已暫緩的《中歐全面投資協定》對綠色能源基建的寬鬆處理中可見一斑。

地域分布方面，儘管亞洲的重要性有所上升，但中東和非洲仍是“一帶一路”投資的最大接收國，而對西方國家的投資有限。與其他地區相比，“一帶一路” 對歐洲投資的行業分布更加多樣化，較偏重金融、農業和科技，反映了中國在歐洲投資能夠獲得的獨特優勢。

雖然信息披露不透明可能會導致估算“一帶一路”貸款實際規模出現偏差，但仍然可以從中國政策性銀行和商業銀行的跨境貸款、香港的資本流動和中國信保（Sinosure）的業務等分析中獲得一些線索。

該報道說，從宏觀層面來看，中國對外貸款增長主要來自對銀行債權。然而，中國進出口銀行（中國最大的對外融資政策性銀行）資料顯示，跨境投資和國際合作貸款有所下降，其中褐地投資（如併購）下降幅度最大，國際金融機構合作則有所上升。鑒於疫情前對外貸款的反彈，支持海外投資的重任可能已傳遞予商業銀行。中國的政策性銀行，尤其是中國進出口銀行，可能面臨加入巴黎俱樂部（Paris Club）的較大壓力。巴黎俱樂部是一個主權債權人組織，旨在為債務國尋求解決方案。

此外，香港中資銀行的海外貸款和中國信保（中國唯一的政策性保險公司）為“一帶一路”投保的保額有所放緩。中國信保與“一帶一路”相關業務已從2018年的25%下降到2020年的22%。表明中國對待“一帶一路”項目更加謹慎，同時減少通過作為離岸中心的香港來融資。