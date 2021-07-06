港警拘9人涉策畫炸彈襲撃法庭鐵路 含6中學生

香港警方國家安全處拘捕5男4女，指他們涉嫌策畫在本月上旬於海底隧道、鐵路及法庭和街道垃圾桶等公共設施放置「土製炸彈」，違反《港區國安法》。被捕者當中有六人是中學生，另有自稱大學管理層和中學職員及司機。當局稱，已瓦解行事的「港獨」組織的「恐怖襲擊圖謀」。

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國安處高級警司李桂華今(6日)早在記者會上指出，涉事的激進組織名「光城者」，他們分工精密，有金主和有採購爆炸品原材料的人員，並有小組負責製造炸彈、勘察和行動；組織亦刻意透過街站和社交媒體招攬擬離開香港的中學生犯案，以金錢誘使他們完成任務後，安排他們離開香港。他指出，已有人到兩所法院進行攝錄，並租用尖沙咀一間賓館作為製作炸彈的實驗室，反映策畫已到實踐階段。他又說，涉事者製作的爆炸物包括汽車炸彈，一旦成事，將有不少無辜市民受害。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德表示，警方在實驗室檢獲少量炸藥、可用作製造炸藥的實驗室工具，相信可以用來製造威力大、危險和不穩定的TATP炸藥。

警方指，被捕人年齡介乎15至39歲，行動中檢獲製作炸彈的儀器、化學原料、通訊器材、氣槍、電話卡、現金8萬港元、價值1萬港元的外幣等。另外，警方亦已凍結60萬多港元與案件相關的資產。

警方指，「光城者」由本年初開始活躍。翻查資料，該組織於4月開設臉書專頁，自稱由一班「革命殘火」組成的組織，目標是延續革命之火，「開啟民智，光復我城」。其臉書自5月6日該組織有成員被捕後已沒有更新，當時有五百名追隨者。