滴滴案疑有實情遮掩 股市股東措手不及

中國滴滴案再因走向國際鬧大，滴滴牽涉抗拒中國監管部門建議不要赴美上市引起中國高層震怒。中國官方通過媒體證實向滴滴表達立場。但滴滴說根本不知情中國監管部門不希望他們到華爾街股市上市的建言。問題是，滴滴上市在美國獲得投資者青睞，瞬間完成集資計畫，美國投資者擔心被遮掩了實情，而做了有中國政治分歧的風險投資。此前滴滴案聚焦是否將中國人個資泄漏給美國方面。

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據路透社報道稱，滴滴稱赴美IPO前不知悉中國網絡安全審查一事，但股東措手不及。該報道說，中國監管機構以行動積極而聞名，但是在滴滴出行DIDI.N在紐約上市後僅兩天就宣布對其進行調查，即使是老練的投資者也感到震驚。

雖然滴滴的首次公開募股(IPO)招股書確實提到了其運營所面臨的一些監管風險，但沒有跡象表明中國國家互聯網信息辦公室(CAC，網信辦)將開始調查該公司，並要求其在整改期間暫停新用戶註冊。滴滴周一表示，在美國IPO之前，並不知悉中國監管部門對公司進行網絡安全審查。中國網信辦在7月2日宣布對該公司的審查，導致其股價一度重挫10%，收盤跌5.3%，周一因美國休市而未有交易。

兩天後，網信辦對滴滴的審查行動升級。網信辦周日公告稱，“滴滴出行”App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架“滴滴出行”App。

據滴滴在發給路透社的聲明中稱，“在IPO之前，滴滴對網信辦分別於7月2日和7月4日宣布網絡安全審查和暫停中國新用戶註冊，以及將滴滴出行從中國的應用商店下架的決定一無所知。”

下架的消息讓參加滴滴IPO路演的六位基金投資者措手不及，其中有兩位投資者在IPO中分配到了股票。

據一位對衝基金消息人士稱，滴滴剛剛IPO，就出現了網信辦的消息，這很奇怪，也很令人意外。由於未獲授權對媒體發言，這位消息人士不願透露姓名。網信辦表示，此舉是為了保護國家安全和公共利益，但受驚嚇的投資者表示，採取這些舉措的時機將給其他中國科技公司在美國上市或在全球市場籌資的計畫蒙上陰影。此舉被解讀為政府加大對中國科技公司施壓，這一壓力始於去年年底阿里巴巴的金融科技關聯公司螞蟻集團370億美元的上市計畫被擱置。

喬治敦安全和新興技術中心的研究分析師Ryan Fedasiuk說：“(中國共產黨)以前曾把目標指向螞蟻集團，該公司當時計畫進行IPO，但後來不得不取消。”他補充說：“但這次的動作是一種升級，因為它具有可追溯性，實際上是那些參與這項已完成IPO的投資者受到懲罰。滴滴剛上市幾天，網信辦就開始審查並在中國應用商店對其下架。”

據滴滴周一表示，從中國應用商店下架的命令可能會影響公司營收。

Saxo Markets高級市場分析師Edison Pun在談到此舉時說：“這讓所有人都大吃一驚，不過科技企業偶爾碰到反壟斷行動，倒也在意料之中。”Pun補充稱，“滴滴剛在美國市場上市就下架(其應用)，肯定會損害投資信心，讓投資者適應估值還需要時間。”

路透社說，光大新鴻基北京公司負責人Jonas Short認為，網信辦的行動讓人擔心未來還會有事情發生。