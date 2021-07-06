澳大利亞如何對抗中國

中國與澳大利亞關係緊張，從2020年以來北京大幅度在經濟方面報復澳大利亞，澳大利亞在與美國鞏固在印太地區的聯盟，同時加強其防禦措施。

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中國的要求

《世界報》駐澳大利亞記者伊莎貝爾·戴勒巴(Isabelle Dellerba）於7月4日載文報道中國與澳大利亞緊張的關係，自從澳大利亞在2020年4月公開要求調查新冠病毒源頭開始，北京與堪培拉的關係驟然緊張。

文章寫道2020年11月17日澳大利亞9News電視台的記者喬納森·卡斯利 (Jonathan Kearsley) 就中澳關係問題在申請要採訪數周後，與中國駐澳大利亞大使在一家咖啡館見面，大使表示為了清楚起見，他把一張紙遞給記者，上面沒有題目也沒有簽名只是列舉了14點要求，隨後被澳大利亞人稱為中國提出的14條罪狀，混雜的內容包括“呼籲對 新冠進行獨立的國際調查，這與美國對中國的攻擊相呼應”，“在新疆、香港和台灣問題上不斷無端傷害中國”還有“澳大利亞媒體的不友好和敵對報道”。而且這位中共官員還表示中國很生氣。你若以中國為敵，中國就會成為你的敵人。

喬納森·卡斯利 回憶說，他對傳遞信息的暴力感到驚訝， 而這個消息很快會成為當地報紙的頭條新聞，澳大利亞人發現成自己成了被勒索的對象。 澳大利亞保守黨總理斯科特莫里森立即對此反擊，他表示我們的價值觀沒有商量餘地，我們的民主是沒有商量餘地的， 我們的主權不容商量！

澳大利亞政府應對

澳大利亞政府採取耐心的戰略就是不挑釁，不增加壓力，始終如一，永不退縮。自從 2006 年以來已中國超過日本成為澳大利亞第一個貿易國後，澳大利亞政府確保不想挑起與中國這個亞洲巨人的緊張關係， 但澳大利亞也要保護其主權、利益以及與華盛頓共享的價值觀。

二戰後，美國與澳大利亞、新西蘭與1951年簽署了太平洋安全保障條約（Anzus），成為戰略盟友和夥伴，來保護澳大利亞和新西蘭免受可能捲土重來的日本軍國主義。新西蘭於1985年推出，該條約實際上成為美澳雙邊協定，也是兩國同盟關係基礎。不過，澳大利亞官員喜歡提醒：“在美國和中國之間，我們國家不進行選擇。 ”

當習近平宣示毫不掩飾大國強權的決心，華盛頓把北京視為主要競爭對手，而印太地區已成為這場競爭的中心時，澳大利亞這種不選擇的姿態是否站得住腳？

澳大利亞總理莫里森 在 2020 年 7 月 1 日的官方演講中警告說從柏林牆倒塌到 2008 年全球金融危機，澳大利亞曾經享有的有利發展的安全環境已經消失， 他指出，“戰略競爭的新動態”“隨着新冠疫情大流行而進一步加速”。

恐嚇的企圖

在中美兩國之間越來越不理解的背景下，面對堪培拉不願點名，但大家都在討論的中國威脅的情況下，澳大利亞正在努力更好地保護自己，在國內，澳大利亞政府通過採取旨在限制干涉和加強國家統一的措施； 在國外，澳大利亞政府通過增加軍費開支， 該國還開始讓其出口更加多樣化。

自 2020 年 4 月開始的新冠疫情大危機以來，中國確實將攻擊重點放在了澳大利亞經濟上，尤其是針對葡萄酒。在距離首都堪培拉450公里的一家葡萄園，從1864年就開始種植葡萄的著名酒莊的董事兼總經理布魯斯·泰瑞爾（Bruce Tyrrell）經歷了一段苦澀的經歷，現在他認為北京是一個敵對的參與者，他說澳大利亞是一個主權國家； 我們不喜歡恐嚇的企圖。

布魯斯·泰瑞爾生產的葡萄酒出口到世界各地，尤其是中國。 在 80 年代，我對這個新的中國]市場有點懷疑，但我決定試試！ 我發現了一些高端客戶。

但是在2020 年 11 月的一個早晨，澳大利亞紅酒瘋狂的熱潮戛然而止，當時共產黨領導的中國政府開始對澳大利亞葡萄酒徵收高達 218% 的反傾銷稅。 布魯斯·泰瑞爾認為懲罰我們的借口！ 澳大利亞對中國葡萄酒的出口額從 11 億澳元（近 7 億歐元）暴跌至僅 2000 萬澳元。

澳大利亞譴責“經濟脅迫”措施，於 6 月 19 日向世界貿易組織投訴中國對其葡萄酒徵收懲罰性關稅，而且類似程序已經啟動還包括抗議中國對其大麥出口徵收的關稅。

同樣澳大利亞的龍蝦漁民有同樣經歷，他們 94% 的貝類出口到了中國，然後在 2020 年 10 月下旬澳大利亞龍蝦在中國市場上被掃地出門，中國當局隨後聲稱在一批貨物中發現了“有毒重金屬”。

沒有哪個國家能夠如同澳大利亞那樣從中國迅速增長和快速工業化中獲益如此之多。 從 1992 年到 2020 年，中國持續確保了它連續 28 年的增長。 2019年成為世界第二大國大量進口礦產和農產品，澳大利亞的三分之一以上的展品出口給中國。

澳大利亞研究所國防、戰略和國家安全項目主任邁克爾·舒布里奇說：“在 2015 年自由貿易協定之後，進出口貿易蓬勃發展，兩國經濟相互依存度達到了頂峰。”問題是，現在中國意識到可以利用經濟影響力來實現戰略、安全或政治目標的地方。

堪培拉剛剛在2020 年 4 月 18 日表現要調查新冠疫情的起源，當時的中國大使便提出了抵澳大利亞的產品。 一周後的4月27日，中國共產黨發言人、《環球時報》總編輯胡錫進在微博社交網絡上寫道：“澳大利亞在製造問題，這就像一塊口香糖粘在來自中國的鞋底下，您必須找到一塊石頭才能將其移除。 ”

胡錫進指責澳大利亞與美國勾結，他建議中國人在“與澳大利亞做生意”和“當我們送孩子去那裡學習”之前要三思而後行。 數日後，北京言出必行，拿起報復武器，讓澳大利亞出口產品如牛肉、大麥、煤炭、葡萄酒、龍蝦、木材、銅、棉花、羊毛、糖、小麥、羊肉等受到重創，中方給出的理由是因為涉嫌“技術”違規、“環境問題”甚至“不公平競爭”。

那麼為什麼澳大利亞獨自主動要求對新冠疫情進行國際調查，而招致中方的憤怒？ 如一些專家指出這是一個“沒有深思熟慮”、“準備不足”甚至“愚蠢”的決定，當時大家都同意中澳緊張局勢已經累積多時，這種做法只是潛伏危機的導火索。

在悉尼商業中心的辦公室里，前總理自由黨領袖馬爾科姆·特恩布爾強調北京是“過度反應”。 在 2015 年 9 月至 2018 年 8 月期間執政，是他的政府運作讓澳大利亞改變了對中國政策。 “他指出間諜活動達到了前所未有的規模，在世界其他地方也是一樣。還有很多外國干涉行動。 每個國家都必須捍衛自己的主權。

澳大利亞西方陣營的薄弱環節

在本次外交轉向之前，中國這個亞洲強國主要是擔心經濟受到制約。 當時中國什麼都賣了，也什麼都買了，包括達爾文港的戰略基礎設施在 2015 年以 99 年的永久租約給一個接近中國政府的億萬富翁，這讓華盛頓的沮喪。 自從2011年美國前總統奧巴馬總統推出“支點”政策，美國海軍陸戰隊開始巡邏，美國外交重心轉也移到亞太地區。

達爾文港口事件與澳美聯盟交織。 1942 年，珍珠港事件發生兩個月後，達爾文港口被日本空軍轟炸， 意識到倫敦無法確保其受到保護，澳大利亞求助於華盛頓，現在澳大利亞與美國在海上事務中一直合作。 自 1960 年代後期以來，在澳大利亞的松樹谷地區有一個叫做“紅色心臟”的監測站，這是一個由美澳兩國共同管理的監視站，它們也與由澳大利亞、加拿大和新美國情報機構的聯盟組成的五眼聯盟內共享他們的信息服務。

陳永林在 2017 年 6 月警告說，在這個“西方陣營”中，澳大利亞在北京眼中被視為“薄弱環節”。 這位於 2005 年加入悉尼的前中國外交官在接受 ASPI 網站戰略家採訪時解釋說，中國已決定“利用其經濟影響力削弱澳大利亞與美國的聯盟”。 “北京以親共的華人社區組織為基地，在社會上加大影響力，”他補充說。 “他們通過駐堪培拉大使館或總領事館監督和協調中國學生的活動”。

悉尼科技大學中國當代史專家馮崇義表示：“北京的目標既是政治又是經濟。” 多年來，他一直提醒公眾關注中共在佔澳大利亞人口近 5% 的華裔社區中的影響。 2017 年春天在廣州期間，這名知識分子被情報人員拘留並詢問，其中包括他與約翰·加諾特的關係。 這位前駐北京新聞記者被任命為特恩布爾的政治顧問，他被撤職因為在 2015 年底由一份關於中國在澳大利亞干涉行動的機密報告被提及。

自從澳大利亞前總理特恩布爾一上任，就被警告說，中共間諜活動密集，特別是在網絡領域，已經到達大規模。 幾個月後，以一位受益於中國房地產大亨黃向墨向工黨參議員命名的鄧森 (Sam Dastyari ）慷慨解囊的醜聞震驚了全國。但是當時，沒有什麼能阻止與共產黨關係密切的億萬富翁為澳大利亞政黨提供資金。 2016年6月，他毫不猶豫地地擁護中共的戰略路線，他還呼籲堪培拉“尊重”北京在南海的領土主張時，他當時被稱為“上海山姆”。

為限制這種干預，澳大利亞保守黨政府於 2017 年 12 月 7 日提議禁止外國向政黨捐款，加強打擊與間諜活動有關的犯罪，並引入新的干預犯罪。着 被北京指責毒化“中澳關係氣氛”，而特恩布爾反駁道：“澳大利亞人民已經站起來了！ ”，他使用類似毛澤東於1949年10月在天安門廣場上的名句“中國人民已經崛起了！ 當時中共政府暫停了兩國部長級的訪問。 2018 年 6 月澳大利亞多數議員和反對黨議員通過了該項法律。

軍事演習

在澳大利亞現任總理莫里森 的領導下，澳大利亞在 2020 年 12 月再度加強立法。如果被認為違反了國家利益，聯邦政府現在有權取消澳大利亞州、市議會或機構與外國達成的任何協議。 如在 4 月 21 日就取消了維多利亞州於 2018 年和 2019 年簽署的兩項協議，該協議與習近平的“新絲綢之路”計畫有關。並且澳大利亞國防部自5月以來一直在審查有關達爾文港的事宜。

2020 年 11 月，在孟加拉灣舉行的“馬拉巴爾”演習期間，澳大利亞艦艇加入了美國、日本和印度海軍護衛艦和直升機的行列。

澳大利亞關注北京在印太地區的崛起，特別擔心南太平洋地區安全，因為在傳統上這裡是中共勢力範圍，中國對該地區的微型國家之間發起了一場誘惑行動，對如瓦努阿圖，斐濟，基里巴斯、所羅門等進行大力投資和信貸。 堪培拉擔心北京會在那裡建立軍事基地， 北京已着手在坎頓基里巴斯環礁修復美國前軍用飛機跑道就是一個例子。 這些基礎建設離我們很近，可以用作力量投射的工具……這將改變遊戲規則。

敲響戰鼓

另外台灣的命運令人擔憂，中國將其視為其省份之一。 4 月 25 日，澳大利亞國防部長彼得·達頓 (Peter Dutton) 表示“不能排除衝突”。 內政大臣邁克爾·佩祖洛（Michael Pezzullo）甚至提到了“敲響了戰鼓”。 兩名贊成對北京採取強硬路線的人發表上述言論，而中共這個亞洲巨人正在引起公眾輿論的擔憂，澳大利亞工黨反對派譴責這些言論是“出於內部政策目的而進行的言論升級”，也是為將於 2022 年 5 月之前舉行的立法選舉做準備。

這可以說是中國在澳大利亞政策的最大失敗之一，中共的戰狼行為嚴重損害了其在澳大利亞的形象。 澳大利亞政黨內更溫和的聲音減少，而鷹派勢力上升。 鷹派人物參議員詹姆斯帕特森指出“無論是工黨還是自由黨，任何政府都不可能對中國提出的14條中的任何一個屈服，“這些主題是我們作為自由民主國家身份的核心。 這意味着對兩國關係走向要更加現實。 ”

在經濟方面，回應中國的措施初見成效。 與2019年相比，澳大利亞在2020年對中國的所有出口額僅下降了2%，而鐵礦石價格的飆升彌補了澳大利亞的損失。

習近平是否會重新審視其在澳大利亞的戰略？ 澳大利亞人不相信，澳大利亞人 深信中國想讓他們的國家成為那些考慮抵制中共勢力的前兆，他們想知道這場無休止對抗下一步將會如何。