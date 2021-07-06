美國律師事務所傳對滴滴發起集體訴訟 前景不明

根據美國商業資訊（Business Wire）網站4日消息，美國股東權益律師事務所（Labaton Sucharow LLP）以及羅森律師事務所（Rosen Law Firm）宣布，正在代表滴滴全球股份有限公司的股東調查潛在的證券投資風險。此前有指控說，滴滴可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商業訊息。

廣告 繼續瀏覽後續

屋漏逢雨 ，美國律師事務所據稱對滴滴發起集體訴訟。據中央社今天報道稱，中國國家網信辦日前宣布對網約車平台“滴滴出行”展開網絡安全審查後，使投資滴滴的風險大增。美國律師事務所隨即表示將代表股東發起集體訴訟，向滴滴索賠。據消息稱，羅森律師事務所正準備提起集體訴訟，以挽回投資者的損失。

中國國家網信辦4日通報，經檢測核實，網約車平台“滴滴出行”App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊的問題，已通知應用商店下架該App，要求滴滴出行認真整改。

此前，滴滴6月30日在紐約證券交易所（NYSE）掛牌。但是上市未及48小時，中國網信辦2日宣布對滴滴展開網絡安全審查，開盤表現亮眼的滴滴股價應聲下跌，一度跌幅10%左右。又過了48小時，監管再加碼，中國網信辦要求下架滴滴出行的App，停止新用戶註冊。

中央社引述英國廣播公司今天引述分析人士表示，美國較為重視風險披露，滴滴能否在集體訴訟中獲勝，還要看招股書中對於公司面臨的監管風險披露是否足夠。據分析表示，滴滴在招股書中用了60頁篇幅介紹公司各項業務正面臨的多項風險，尤其是法律和監管風險可能對滴滴的業務前景產生重大不利影響。其中還特別提到，根據中國法律，滴滴的首次公開募股（IPO）可能需要中國監管機構的批准。其次，分析說，市場若對審查的反應並不強烈，滴滴股價未進一步暴跌，維持在目前下跌5%的水平，就很難說對投資者造成了嚴重損失，集體訴訟也可能不了了之。