響應習號召 中國移動也成立芯片公司

據中移物聯網公司官方微信公眾號“中移芯片OneChip”披露，其全資子公司芯昇科技有限公司於7月正式獨立運營，該公司將以促進國家集成電路產業振興為目標，進軍物聯網芯片製造業。而中國移動100%持股中移物聯網。路透社說，中國國家主席習近平5月末曾表示，必須保持強烈的憂患意識，科技攻關要奔着最緊急、最緊迫的問題去，在石油天然氣、基礎原材料、高端芯片等關鍵核心技術上全力攻堅。

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中國移動成立芯片公司，進軍物聯網芯片製造業。路透社引述芯昇科技總經理肖青稱，芯昇科技致力於成為“最具創新力的物聯網芯片及應用領航者”，將在市場經營、產業化、專利技術、人才培養方面做出新規模；通過成立聯合實驗室、申請國家重大專項、對外資本合作、引進高端人才、成立海外研發中心、登陸科創板謀畫新布局。

中移動物聯網公司副總經理劉春陽亦表示，在科改以及芯片“卡脖子”的背景下，希望芯昇科技未來在芯片領域可以做出新的規模、鍛造新的能力、開創新的機制、文化，進行新的布局。

據路透社，當今全球科技戰愈演愈烈，中國國家主席習近平5月末曾表示，必須保持強烈的憂患意識，科技攻關要奔着最緊急、最緊迫的問題去，在石油天然氣、基礎原材料、高端芯片等關鍵核心技術上全力攻堅，並加快突破一批藥品、醫療器械、醫用設備、疫苗等領域關鍵核心技術。

消息沒有提及中國移動成立芯片公司投資數額。