新加坡打中國疫苗不作數 泰國質疑科興疫苗效力

新加坡衛生部宣布，新加坡統計全國新冠病毒疫苗接種數據時，並未納入打過中國科興疫苗的人。另據一份近日泄漏的泰國衛生部內部文件，該國質疑科興疫苗的有效性。

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路透社報道，新加坡衛生部6月7日通過電子郵件發布聲明說：“全國接種數據只計入在國家接種計畫下施打疫苗的人數”，因此，目前納入全國接種數據的只有接種過莫德納和輝瑞疫苗的人，排除施打科興疫苗人數。

因此，打過科興疫苗的人在參加特定活動或者進入某些公共場所時，必須照舊持有檢測陰性證明，但參與全國免疫計畫的人就不需要。

根據統計，目前新加坡總計至少370萬人接種一劑輝瑞或莫德納疫苗，佔總人口65%左右，將近220萬人已經打完兩劑。

不過新加坡當局開放私人醫護機構循特殊管道使用科興疫苗，據指出，截至7月3日，新加坡打過一劑科興疫苗的人只有17000人。

新加坡國家接種計畫為何不納入科興疫苗，當局表示仍在等待科興公司提供關鍵數據。新加坡衛生部長表示：“目前沒有醫療和科學數據去建立科興疫苗在感染和對抗Delta病毒上的效力”。

另據報道，泰國衛生部一份外泄的內部文件顯示，該國當局懷疑科興疫苗的有效性。這份文件是該國衛生部與多個委員會6月30日召開的一次會議記錄，文件內容包括已發現一些已經接種兩劑中國科興疫苗的醫護人員，之後又感染了印度變種病毒。衛生部正在研究是否應讓醫護人員增加接種一劑諸如美國製造的輝瑞或莫德納信息疫苗，以提高防疫能力。該內部文件稱，如果這樣做，將會降低泰國民眾對中國疫苗的信心。

中國疫苗的有效性在國外引起越來越多懷疑，意大利總理德拉吉6月底以智利為例公開質疑中國疫苗效力不足，印尼六月份至少10名醫生接種兩劑中國疫苗後死亡更令該國醫學協會驚異。而紐約時報6月23日報道說，"來自多個國家的例子表明，中國疫苗在阻止病毒傳播方面可能不是很有效，尤其是新變種"。