海地警方：已逮捕多名刺殺總統兇嫌 正追捕幕後主犯

路透社消息，海地警方周四宣稱，警方已逮捕或打死涉嫌參與刺殺總統莫伊茲的多名兇嫌，警方目前正在追捕刺殺行動的幕後主犯。海地政府官員表示，一名海地裔美國公民因與總統遇刺案有關，已經遭到逮捕。目前警方共拘留6名犯嫌。

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路透社消息，海地當局稱，對總統莫伊茲行刺的兇手是訓練有素的"一個職業殺手團隊"。莫伊茲遇刺身亡使饑荒、暴力及政治分裂下的海地局勢更加動蕩。

海地國家警察總長查爾斯周四向媒體表示，海地軍警已經鎖定刺殺總統兇嫌的藏身處，他們在位於首都太子港北郊一處房屋中。周三晚間，海地安全部隊與嫌犯發生激烈槍戰，警方逮捕6名歹徒並在樓內找到3具屍體。警方目前還在追捕幕後主嫌。

此前，海地選舉部長皮耶（Mathias Pierre）證實有一名海地裔美國人被捕，有媒體報導被捕美國男子名叫索拉吉斯（James Solages）。

警長查爾斯並呼籲民眾與安全部隊配合，不要製造混亂。

首都太子港拘留犯嫌的警察局外面，周四稍早聚集了數以百計的居民高喊"燒死他們"，民眾並還放火焚燒一輛被認為屬於刺客的車輛。

海地臨時總理克洛德·約瑟夫（Claude Joseph）周四呼籲公民把犯嫌交給警方處理，不要動用私刑。

聯合國的海地特使周四則呼籲所有政黨放下歧見，並表示約瑟夫將持續領導海地直到舉行大選為止。