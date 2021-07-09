常瑋平、丁家喜獲2021年中國人權律師獎

台美多個民間團體周五為第5屆中國人權律師節及"709"大抓捕6周年舉辦線上大會，並將今年度的"中國人權律師獎"頒給仍被中國政府關押的人權律師常瑋平、丁家喜。

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中央社消息，民間司法改革基金會、人道中國（Humanitarian China）等台灣、美國民間團體周五晚間為第5屆中國人權律師節及"709大抓捕"6周年召開線上大會，並作上述公布。常瑋平的稚子代父發表獲獎心得時說，"今天我終於知道，我爸爸是在別人眼中的一位英雄"。

丁家喜的妻子羅勝春代夫發表感言時則指出，中國人權律師一日無自由，中國便一日無人權，爭取人權自由道路艱險漫長，"讓我們繼續攜手一起努力，挑戰極權專制"。

前美國政府中國顧問、現華盛頓智庫"哈德遜研究所"（Hudson Institute）高級研究員余茂春指出，中共是利用法律來鞏固對權力的壟斷，不是依法治國，而是"依法整人"。

余茂春表示，自由、民主的中國必須要讓國家服務於人民，政治權力也要受到法律限制與約束，任何違背法律精神的政府行為，如株連、法外拘押等都必須廢除，而讓上述理想成為現實的關鍵群體，"就是中國的律師"。

國際律師協會人權研究所主任、英國禦用大律師肯尼迪（Baroness Helena Kennedy QC）則引述美國國會及行政當局中國委員會（CECC）統計資料指出，中國截至2019年底有1598名政治犯，實際數字可能比紀錄還高，其中更有100多人是律師。

常瑋平曾參加2019年底維權人士發起的"廈門聚會"，也曾公開描述當局如何對他施以酷刑。他今年被以"煽動顛覆國家政權罪"執行逮捕，目前羈押在寶雞市鳳縣看守所。

丁家喜則是在參與"廈門聚會"後不久被當局拘捕，今年1月間被移送審查起訴，控罪從"煽動顛覆國家政權"升級為"顛覆國家政權"罪。