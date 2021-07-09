G20財長威尼斯會議聚焦企業稅改革 呼籲加快全球疫苗分配

為期兩天的20國集團財長和央行總裁會議周五在意大利威尼斯開幕，這是疫情爆發以來G20財長首次面對面會談，首要議程是企業稅改革，支持131個國家與地區近期達成的全球稅務改革協議，即對跨國企業課徵最低15%稅率。G20財長會議將發表公報，呼籲加快全球疫苗分配。

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路透社報道，上周經濟合作與發展組織130個國家支持制定企業納稅地點和稅率新規計畫，預計G20國家也將予以政治支持。

該協議提出將全球最低企業稅率至少設在15%，經合組織估計，這可能使全球稅收額外增加約1,500億美元，但多數細節仍有待敲定。

據稱，在意大利威尼斯為期兩天的會議將就如何將經合組織提議付諸實踐展開討論，力爭在10月G20領導人羅馬峰會時達成最終協議。

G20成員國佔全球國內生產總值的80%以上，佔全球貿易的70%和地球人口的60%，其中包括美國、日本、英國、法國、德國和印度等大國。

如果一切按計畫進行，新稅收規則應在2023年底前成為具有約束力的全球立法。

各國財長可能尋求美國財長葉倫保證她可以讓提案在分裂的美國國會獲得立法批准。共和黨與商業團體反對拜登對企業與美國富人的加稅提議。

除了稅金問題，G20財長也將討論全球經濟復蘇。G20輪值主席國意大利的官員對記者表示，復蘇不均衡情況相當明顯，富裕的西方國家強勢回升，而發展中國家落於其後。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃本周也傳達同樣的信息，表示在尋求從新冠疫情中復蘇之際，富裕國家和發展中國家之間存在“危險差異”。

另外，根據最新版本聯合公報，與會財長呼籲應加快對全球分配新冠疫苗、藥物與篩檢試劑，但沒有新的實質承諾。

聯合公報預計周六會議結束時發布，路透社事先取得文件，2名知情官員表示，最終發布的公報將不會有所更動。

文件顯示，20國集團財長雖然下定決心要讓各地疫情儘快獲得控制，卻沒有做出新的實質承諾要捐贈疫苗，以及在財務上支援世衛組織共同主導的疫苗與醫療物資公平配送計畫。

各國財長將呼籲公共部門與私營部門"透過全球公平分配安全、有效、品質有保證，且價格合理的疫苗"，來應對計畫中尚存在的缺口。