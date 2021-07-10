美國制裁中國14家科技實體 北京回應

美國商務部將34家公司，其中包括14家中國公司，列入被指參與違反美國外交政策和國家安全利益活動的實體名單。這些中國公司多涉數字科技領域，被指協助北京在新疆從事監視鎮壓活動。中國外交部發言人回應稱，中方將“堅決挫敗美方干涉中國內政的企圖”。

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美國商務部7月9日在一份聲明中表示："在這34個實體中，有14個的總部設在中華人民共和國，它們使北京當局在新疆維吾爾自治區得以鎮壓，監視，大規模拘押維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林少數民族成員。

北京外交部發言人汪文斌周五回應路透社的提問稱，“中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，堅決挫敗美方干涉中國內政的企圖。”

汪文斌還說，美方的“實體清單”是“打着人權幌子打壓中國特定企業和產業的工具”，是“禍亂新疆、以疆制華”的手段。“中方對此堅決反對”。

據路透社所列清單，這些機構大多與數字科技有關，包括中國電子科學研究院；新疆聯海創智信息技術有限公司；深圳市科葩信息技術有限公司；新疆熙菱信息技術股份有限公司；北京格靈深瞳信息技術有限公司；深圳市華安泰智能科技有限公司；成都西物信安智能系統有限公司...。

美國商務部這個聲明引用商務部長吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）說："商務部仍然堅定地致力於採取有力和果斷的行動，針對那些使新疆的人權受到侵犯，或利用美國技術助長中國破壞穩定的軍事現代化的實體。

她補充說："我們將繼續積極利用出口管制，向那些試圖為中國、伊朗和俄羅斯等國家的顛覆活動，獲取美國原產商品的政府、公司和個人，追究責任。因為這些活動威脅到美國的國家安全利益，不符合我們的價值觀。

美國商務部表示，其下屬的工業與安全局（BIS）編製的實體名單，用於限制“有理由被懷疑參與違反美國國家安全或外交政策利益的活動或構成重大風險的個人、組織、公司”的出口、再出口和轉讓物品。

華盛頓在6月24日還禁止進口一家中國公司生產的太陽能電池板的材料。更早前，美國阻止進口新疆生產的毛髮產品、棉花、計算機零件或紡織品。它還禁止了一家中國漁業公司--大連海洋公司的產品，該公司被指控涉嫌與新疆無關的強迫勞動。

至於美國商務部其他躋身黑名單的公司，據法新社說，其中8家被指為美國的商品輸入伊朗提供了便利，另有6家參與購買美國原產的電子元件，“可能被俄羅斯軍事項目使用”。但“沒有具體說明這些實體設在哪些國家”。