馮德萊恩稱已向成員國提供足夠疫苗 可達到70%接種目標

歐盟委員會主席馮德萊恩周六表示，歐盟已向成員國提供足夠的新冠疫苗，可以達到為70%成年人接種的目標。法國衛生部通報，法國入院患者人數繼續下降，而新增感染持續攀升。

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法國衛生部周六晚間通報，新增確診4696例，比前一天的4580例略有上升。新增確診已經是持續數日上升。一周前單日新增確診3006例。

新增死亡19例，累計11萬1350例。

在6月新增確診持續下降後，由於變種病毒Delta的傳播，單日新增確診又逐日增加。目前確診比例佔總人口的1.1%。

不過，住院患者人數仍在持續下降，全法各醫院新冠住院患者7183人，新增101例，一周前則為7912例。重症患者人數也在持續下跌，目前是947例。重症人數被視為疫情嚴重的重要指標，法國第三波疫情高峰的4月底，重症患者一度達到6000例。

據衛生部統計，法國完成接種疫苗人口比例已達40.4%，接種第一劑疫苗比例達53%。

另據報道，歐盟委員會主席馮德萊恩周六表示，歐盟已配送給成員國足夠的疫苗，可達成至少70%成年人完全接種的目標。

馮德萊恩敦促歐盟成員國提高疫苗接種率，並表示周日將配送約5億劑疫苗給歐盟各國。馮德萊恩5月9日曾推文表示，歐盟將在夏季結束前達成為70%成人接種疫苗的目標。

馮德萊恩並透過影音表示："歐盟說到做到，這個周末我們已經配送足夠的疫苗給成員國，可在本月為歐盟至少70%成人充分接種。"

馮德萊恩表示，"但我們尚未擊敗2019冠狀病毒疾病，我們準備提供更多疫苗，包括可對抗新變異株的疫苗。"

歐盟的中期目標是在9月底前有足夠疫苗，為所有符合資格的民周施打。

歐盟採購的疫苗大多由輝瑞和德國生物製藥BioNTech研發的疫苗，但目前也正在添購其他廠商的產品。

歐盟委員會上周表示，歐盟國家已額外訂購強生集團（Johnson & Johnson）研發的疫苗，將近4000萬劑。