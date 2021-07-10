G20財長支持設定最低企業稅率 警告變種病毒疫情對經濟復蘇構成威脅

在意大利威尼斯舉行會議的二十國集團(G20)財長周六批准了全球最低企業稅率協議，阻止跨國公司將利潤轉移至低稅率"天堂"，挽回數千億美元的稅收損失。會議並警告新冠變種病毒疫情對全球經濟復蘇構成威脅。

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法新社報道，20國集團財長終於敲定這項協議，為長達八年的爭論畫上句號，協議將在10月羅馬舉行的G20領導人峰會上正式通過。

協議的批准引起威尼斯會場一片熱烈反應，美國財長耶倫表示，會議顯示全球已準備好結束爭相調低企業稅率，現在應該迅速行動完成稅改協議的最後落實。歐盟負責經濟事務的專員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）則表示，這是稅收公平的勝利。

法新社稱，G20財長批准了一項被認為是跨國公司稅收"革命性"的改革方案，這項稅改協議已經獲得132個國家的批准，並承諾將永久改變稅收狀況。

與會的法國財長勒梅爾表示，"再沒有走回頭路的可能了"，他呼籲在2023年前落實這項改革。

這項協議將制定全球最低企業稅率至少15%，以阻止跨國企業到處尋找最低稅率國家。協議也將調整對亞馬遜和谷歌等高獲利跨國企業課稅的方式，稅收根據它們銷售產品和服務的地點，而不是根據它們的總部所在。

美國財政部長耶倫表示，少數國家如低稅率的愛爾蘭和匈牙利仍反對，她呼籲這些國家在10月前簽署協議。耶倫說："我們會努力，但我要強調，並非每個國家都必須加入。"她說，這項協議中包括一種執行機制，可以用來確保不參加的國家不能利用避稅港破壞這項全球協議的運作。

除了稅務協議以外，G20財長會議並警告：Delta變種病毒對經濟復蘇構成威脅。會議最後公報警告說，經濟復蘇“仍然面臨下行風險，特別是 Covid-19 新變種病毒的傳播和疫苗在世界範圍內接種的不均衡，對全球經濟復蘇構成風險。

法國財政部長勒梅爾表示，我們必須提高全球各地的疫苗接種，正如G20成員的經濟預測，快速穩健復蘇道路上的唯一障礙就是新一波疫情的風險。