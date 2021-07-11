中朝友好條約60周年 習近平金正恩要將兩國關係帶入新階段

中共總書記習近平與朝鮮勞動黨總書記金正恩，今天7月11日在《中朝友好合作互助條約》簽署60周年之際，互傳信息，二人承諾要將兩國關係帶入一個新階段。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，長期以來，北京一直是朝鮮的主要經濟和外交支持者。這種關係是從1950-1953年的朝鮮戰爭繼承下來的，當時毛澤東派遣了數百萬"志願者"與華盛頓領導的聯合國部隊作戰。

1961年7月11日，兩國簽署了“友好合作互助條約”，當時毛澤東用"唇齒相依"來形容兩國盟友關係的親密。

法新社說，幾十年來，中朝關係不斷發展，期間的插曲是朝鮮日益增長了核武器野心--該野心被朝鮮指出是保護自己不受美國傷害的必要手段。直到平壤與華盛頓的核談判破裂之後，朝鮮與中國便一直努力加強聯盟關係。

習近平和金正恩今天都在賀電中表達了要將雙邊關係帶入新階段的意思。金正恩表示，“近年來，儘管國際形勢空前複雜，朝中傳統友誼得到新動力，邁上更高水平”。

習近平則說，“當今世界，百年未有之大變局正在加速演進”。他稱自己“願同金正恩同志加強戰略溝通，把握好中朝關係前進方向，引領兩國友好合作不斷邁上新台階，更好造福兩國和兩國人民。”

法新社引述一些專家說，在無核化的外交僵局與北京-華盛頓關係惡化的背景下，習近平與金正恩此番交換信息的目的，是向美國展示中朝兩個鄰國之間的優質關係。

據韓國梨花大學朝鮮問題專家Park Won-gon（音譯樸遠建）教授認為"這是一場"權宜之計的婚姻"。樸教授告訴法新社，自朝鮮戰爭結束以來，其實平壤和北京這兩個盟友之間有很多的分歧。他們 "永遠不會真正信任對方。只是在美國問題上，他們彼此需要對方。"但他們越接近，處理朝鮮核武器問題就越複雜。"