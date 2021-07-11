完整接種2劑中國科興疫苗 泰國數百名醫護仍染疫

泰國衛生部周日表示，目前已有超過600名完整接種2劑中國科興疫苗的醫護人員確診。當局正考慮是否針對這個高風險群群體施打第3劑其他疫苗，以提高保護力。

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路透社報導，據泰國衛生部4月至7月的統計資料，在完成接種2劑科興疫苗的67萬7348名醫護人員中，有618人感染新冠病毒，其中1名護理師死亡，另有一人情況危急。

泰國一名高級官員在記者會上表示，專家小組建議讓醫護人員接種第3劑疫苗，以提高免疫力，且"第3劑疫苗將是不同品牌疫苗，為阿斯利康藥廠的AZ疫苗，或者獲准泰國近期會收到的信使核糖核酸疫苗（mRNA）。泰國政府將於12日就上述建議展開研議。

泰國疫情嚴峻，10日新增新冠死亡91人，周日通報新增確診9418例，這2個數字都打破了疫情爆發以來的紀錄。泰國迄今共累積33萬6371人感染、2711人死亡。