美軍“本福德”號導彈驅逐艦進入中國稱西沙領海 美艦直稱挑戰中國海域聲索

中國南部戰區新聞發言人田軍里周一表示，對於美軍“本福德”號導彈驅逐艦7月12日未經中國政府批准，擅自闖入中國西沙領海，表示強烈譴責和堅決反對，南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。中國軍方敦促美國立即停止“挑釁行為”，嚴控海空軍活動，“否則由此引發的一切後果由美方承擔”。美國第七艦隊稱，“此次航行自由行動通過挑戰中國、台灣和越南針對無害通過實施的非法限制令，以及挑戰中國針對圍繞西沙群島海域的聲索。”

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，中國指控美軍“本福德”號導彈驅逐艦擅闖西沙領海，中國南部戰區官方微信公眾號援引田軍里的話稱，“敦促美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控海空軍事活動，否則由此引發的一切後果由美方承擔。”據田軍里表示，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係準則。

中國指控今年5月美國“威爾伯”號驅逐艦幾天內連續穿航台灣海峽、闖入中國西沙領海。中國國防部稱是“嚴重的挑釁行動”，性質“十分惡劣”。

中央社引述中國軍方聲明稱，“西沙群島是中國固有領土，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係準則，是其大搞航行霸權製造南海軍事化的又一鐵證”。該聲明指，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，和南海地區和平穩定。

據自由時報今天引述報道稱，美軍第七艦隊也在官網證實，“此次航行自由行動通過挑戰中國、台灣和越南針對無害通過實施的非法限制令，以及挑戰中國針對圍繞西沙群島海域的聲索。”

第七艦隊表示，南海的非法和廣泛的海洋主張對海洋自由構成嚴重威脅，包括航行和飛越自由、自由貿易和商業暢通以及南海沿岸國家的經濟機會自由；強調無論聲索人的身份如何，美國都在世界各地挑戰過度的海洋聲索。