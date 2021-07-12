南海仲裁5周年：馬尼拉與北京都怎麼說？

菲中南海爭議仲裁結果出爐屆滿5周年。多個菲律賓團體今天號召數百名支持者前往中國大使館前示威，高舉前總統阿基諾三世頭像海報，要求北京尊重南海裁決，離開菲國海域。南海仲裁結果出爐5周年前夕，菲律賓總統發言人羅奎8日表示，杜特爾特政府立場仍是擱置南海主權爭議，“去追求投資、貿易等我們可以追求的領域”。中國外交部發言人趙立堅今 (12) 日在例行記者會上，回應媒體的提問，稱國際法庭的南海仲裁是“廢紙一張”並舉6點駁斥。

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南海仲裁5周年，菲律賓民眾在中國使館前舉阿基諾頭像示威。據中央社今天報道說，阿基諾三世（Benigno Aquino III）6月24日病逝，享壽61歲。阿基諾任內向海牙常設仲裁法院提出南海仲裁案，但南海裁決於現任菲國總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）上任後，才在2016年7月12日出爐。

立場激進的菲律賓漁民運動力量組織（PAMALAKAYA ）、左翼組織“並肩黨”（Akbayan）、團結進步工聯（SENTRO）等團體今天號召數百名支持者前往中國大使館前，手持阿基諾頭像海報和“西菲律賓海是我們的”、“中國離開菲律賓海域”、“習近平、杜特爾特沒什麼不同”等標語，並高喊口號表達訴求。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

漁民運動力量組織全國主席希卡普（Fernando Hicap）告訴中央社記者：“我們取得重要的仲裁勝利5 年後，中國持續侵犯我們在傳統漁場的捕魚權。我們發誓會繼續要求（北京當局）拆除我們海域內所有中國軍事設施，並從（中國建造的）人工島礁撤軍。”

並肩黨則發表聲明說，阿基諾的肖像已成為菲律賓人民勇敢捍衛西菲律賓海的有力象徵。並肩黨發言人納吉（RJ Naguit）說：“取得如此重要的勝利後，（南海裁決）本可有助於邁向區域和平、穩定及合作；可恥的是，杜特蒂先生選擇稱它是應該丟到垃圾桶的一張廢紙。”他表示：“我們將繼續發揚PNoy（阿基諾暱稱）遺留的愛國精神。我們將努力執行我們的（南海仲裁）勝利，力抗中國在這個區域的侵略和擴張。”

2016年南海裁決中，海牙常設仲裁法院指北京“對南海水域資源無歷史性權利”，並表示“藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利”。

據中央社說，杜特爾特上任後奉行獨立外交政策，不僅擱置南海仲裁結果，與北京交好，更重新審視與美國的盟邦關係。南海仲裁結果出爐5周年前夕，菲律賓總統發言人羅奎8日表示，杜特蒂政府立場仍是擱置南海主權爭議，“去追求投資、貿易等我們可以追求的領域”。

中國外交部發言人趙立堅今 (12) 日在例行記者會上，回應媒體的提問。其中有一記者問道 : 美國國務卿布林肯就南海仲裁案裁決出台5周年發表聲明，稱基於規則的海洋秩序在南海受到嚴重威脅，中國持續脅迫、恐嚇東南亞沿岸國家，威脅南海航行自由。對此，趙立堅竟稱國際法庭的南海仲裁是“廢紙一張”並舉6點駁斥。

5年前南海仲裁案仲裁庭駁回了中國在南海過度的海洋主張，認為其缺乏國際法基礎。中國和菲律賓受該仲裁裁決約束，應予遵守。美國表示，任何在南海針對菲武裝部隊、公務船舶以及飛行器的攻擊，都將觸發《美菲共同防禦條約》。 呼籲中國遵守國際法，停止挑釁行為，採取措施向國際社會保證中國致力於遵守基於規則的海洋秩序。

據中央社說，對此，趙立堅以6點做出回應:

“美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，違背美國政府長期以來在南海主權問題上不持立場的公開承諾，蓄意挑動南海領土主權和海洋權益爭端，挑撥地區國家間關係，破壞地區和平穩定，是極不負責任的。

趙立堅表示，中方對美方錯誤行徑表示強烈不滿和堅決反對，並強調以下6點：

第一，中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的，有着充分的歷史和法理依據，並為中國歷代政府所堅持。 直到上世紀70年代初，沒有任何國家對中方的上述立場提出異議。 美方所謂中國在南海的海洋權益缺乏國際法基礎的說法，完全不符合事實。

第二，南海仲裁案違背“國家同意”原則，仲裁庭越權審理、枉法裁判，在事實認定和法律適用上存在嚴重謬誤，違反《聯合國海洋法公約》和國際法，所作裁決是非法的，無效的，是廢紙一張。 中國不接受、不參與仲裁案，不接受、不承認該裁決。

第三，中方一貫堅持通過友好談判協商解決處理南海問題，始終平等對待南海周邊國家，在維護南海主權和權益方面保持着最大克制。

第四，中方是國際法治的堅定維護者和踐行者。

第五，南海是世界上最繁忙的海上通道之一，也是中國海上貿易的生命線。

第六，南海是地區國家共同的家園，不應成為美國謀求地緣政治私利的狩獵場。