東京奧運：首支抵達日本的中國奧運代表團批評防疫“漏洞”

東京奧運會23日開幕，首個抵達日本參賽的中國代表團中國帆船帆板隊批評入住酒店的防疫措施存在“漏洞”，有運動員與遊客混雜隱患。中國媒體報道說，代表團正就此向賽會組織方交涉。

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2020東京奧運因受新冠疫情影響被推遲一年，最終將於7 月 23 日至 8 月 8 日舉行。臨近奧運開幕之際，最近幾周來日本新冠疫情不斷惡化，新增感染、特別是傳染性更強的Delta變異感染持續增加，日本政府不得已在上周宣布奧運賽事將基本不對觀眾開放、閉門舉行。

7月10日啟程的中國帆船帆板隊是第一個抵日參賽的中國奧運代表團。他們入住的是江之島奧組委指定的酒店，奧運帆板賽事將在該地舉行。

但據代表團負責人稱，該酒店同時還接納當地遊客，對運動員在公共區域的活動、尤其用餐構成傳染隱患。隨隊赴日的中國帆船帆板運動協會主席張小冬在周日晚間新華社的一篇報道中說， “正在就此與組委會討論”。他說， “目前，中國隊是單獨住在酒店的一個預留樓層，但酒店內混雜的遊客顯然是個隱患。”

目前東京每天有新增新冠感染約 900 例，日本已宣布從本周一至 8 月 22 日東京重新進入衛生緊急狀態。此外，日本政府已在今年 3 月下令禁止接待外國遊客。

法新社報道指，與日本疫情不同的是，中國由於採取了一系列對病毒感染零容忍措施，如大規模篩查、對外來人員強制隔離、使用移動應用追蹤感染路徑等，導致自 2020 年春季以來本土新冠感染已基本被消滅。而對於官方所採取的強力防疫措施，絕大多數中國人態度贊同並認真執行。