江澤民以送花圈方式“現身” 再引猜測

中共前領導人江澤民、朱鎔基缺席中共建黨百年活動，一度引起猜測。他們近期以另類形式“露面”，為去世的中共高官高尚全送去署名花圈。而或因級別講究因素，中國國家主席習近平以及出席天安門中共百年慶祝儀式的前中國領導人胡錦濤等均沒有向高尚全送花圈。

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據中央社今天報道稱，江澤民缺席黨慶引猜測，花圈先現身悼中共高官。

該報道引述財新網消息，中國經濟學家、前中國經濟體制改革研究會會長高尚全遺體告別式9日在北京舉行。中國國務院副總理劉鶴、前總理溫家寶，以及中國國家發展和改革委員會主任何立峰，已卸任的高官馬凱、周小川等赴八寶山殯儀館弔唁。

中共政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、韓正，及國家副主席王岐山、人大常委會副委員長王晨、中組部長陳希、中共統戰部長尤權則送花圈。

然而，引起注意的是現場江澤民、朱鎔基的花圈。這兩名中共前領導人1日皆缺席中共建黨百年黨慶，引發外界關注，關於兩人身體狀況不佳、甚至已不在人世的傳言再起。

據中央社說，92歲的高尚全6月27日在北京病逝。他曾於80年代經濟改革中將“勞動力市場”“自由”“人權”“對市場經濟內涵的完善”“所有制理論的創新”等詞句寫進中共中央文件。