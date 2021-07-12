蘇州一中檔飯店今天下午倒塌 救災仍在持續

中國東部城市蘇州的一家酒店倒塌，有一人死亡，10人失蹤。該飯店可能屬於3星或四星酒店。倒塌事故發生時，飯店裡居住的客人情況細節不明。搶救仍然在繼續。

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中國東部城市蘇州的一家酒店倒塌，暫時報告有一人死亡，10人失蹤。據蘇州市長辦公室在社交網絡微博上說："救援行動正在繼續，已啟動調查以確定悲劇的原因。" 據法新社說，悲劇發生在當地時間下午3點33分。

同一消息來源稱，有7人被從名為四季開元酒店的廢墟中救出，其中3人情況堪憂。

根據中國旅遊預訂網站攜程網的描述，這家中檔酒店已於2018年開業，包括54間客房，以及一個宴會廳。

法新社說，目前還不清楚是整個酒店倒塌，還是只有部分建築倒塌。據官方中央電視台播放的圖片顯示，數十名救援人員身穿橙色連體服，戴着頭盔，在一堆廢墟旁工作。在其他照片中，可以看到玻璃碎片散落在救援人員周圍，管道從似乎仍然矗立的建築物的部分伸出來。

據消息稱，500多名消防員被派往災難現場開展救援行動。

人們在社交媒體上發布的其他視頻顯示，震驚的圍觀者正在觀看行動，一些人用智能手機拍攝了這一場景。

報道稱，蘇州以其古典園林而聞名，擁有豐富的歷史和建築遺產，吸引了許多遊客。這個擁有1200多萬人口的城市，其眾多的運河有時為它贏得了 "東方威尼斯 "的綽號，位於上海以西約80公里處。

據法新社說，建築物倒塌在中國經常發生。隨後進行的大多數調查都指向了不符合建築標準的豆腐渣工程問題。2020年3月，在東部沿海城市泉州，一家被徵用為Covid-19疫情隔離設施的酒店倒塌，導致29人死亡。當局在調查中發現，該建築被非法增加了三層，而該建築原本有四層。

此前一年，上海一棟正在裝修的商業大樓倒塌，造成約10人死亡。2016年，在東部城市溫州，容納工人的簡陋多層建築倒塌，至少有20人死亡。最近，在今年5月，南方大都市深圳最具標誌性的摩天大樓之一--世紀廣場發生了搖晃，引起了恐慌的場面，導致大樓被疏散。