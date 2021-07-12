陳熠霖處女作《尋找》：傳統理念與社會現實衝突中的掙紮

華裔奧地利導演陳熠霖的首部長片12日上午在戛納放映。該片入圍官方評選單元的一種注目。影片落幕，場內燈光重新亮起，觀眾全體起立，報之以雷鳴般的掌聲。

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影片<尋找>以主人公梁飛走出鄉村，在大城市闖生活，不得不以賣身謀生的經歷為主線，講述出中國傳統社會理念與金錢至上的現實中，性少數人群面對的排斥ˎ蔑視與暴力，而這種暴力來自嫖客，也同樣來自警方，和它所代表的社會。有錢者的為所欲為，描繪出一種殘酷而畸形的社會現實。中國傳統的家庭觀念，則令這群人或者遠離家庭，或者被迫結婚，無法建立自己想要的生活，追求自己嚮往的愛情。影片當然展示出中國社會環境下性少數人群的命運，而這種少數也是那些從鄉村，帶着對美好生活的憧憬，走進城市的鄉村青年，是他們面對的社會蔑視與排斥，和他們面對無法企及的夢想的痛苦與迷茫。正如影片歌聲中所唱：那是霓虹燈與月亮的距離。主人公梁飛在社會現實中似乎學會了隱忍，為謀生，為養家，但也最終在種種遭遇中，明白了首先要愛自己，接受自己。

這是一群年輕人中國社會巨變的震蕩中，尋找人生道路，尋找生命的意義，尋找愛情，尋找自己的過程。整個影片十分流暢。傳統理念與社會現實的衝突所暗含的暴力，在柯震東ˎ 林哲熹，白宇凡，曾美惠孜等兩岸演員細膩ˎ精緻的表演中演繹出來，令觀者頗感震撼。

這是陳熠霖的首部長片，顯示出他不凡的功力。陳熠霖出席了影片首映。這部影片的拍攝顯然也震撼了導演本身。陳熠霖在開場發言中，令人感覺在努力剋制着自己的情緒，坦言曾面對不少困難。

該片在台北拍攝，兩岸演員同台，奧地利ˎ法國和比利時三國參與製片，可以說是一部中歐合作影片。而故事則發生在中國大陸的南方城市。影片沒有在中國大陸拍攝是否只是巧合？從目前中國大陸日益嚴格的審查制度，以及近日性少數群體論壇被突然關閉的情況來看，很難說影片能否在中國大陸上映。