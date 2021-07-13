中國在瑞麗布防人臉識別改進版監控疫情 驚訝了外媒

一個與緬甸接壤的中國小城市瑞麗現在正在使用面部識別相機來監控居民的行動，並力圖杜絕哪怕是小規模的新冠肺炎病毒疫情。中國當局此前從未正式報告過專門使用面部識別相機來對抗該新冠肺炎流行病的傳播。

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據法新社說，在中國的公共場所，監控攝像頭已經無處不在，中國的大都市顯示是安全的，針對人的身體暴力並不常見。

現在新技術也被廣泛用於反新冠肺炎病毒鬥爭中，這包括自2020年初以來就廣泛使用移動應用程序來追蹤行動。

但當局此前從未正式報告過專門使用面部識別相機來對抗該新冠肺炎流行病的傳播。

現在已經在與緬甸交界的瑞麗市進行了這種面部識別技術布防，在過去的十天里，該市已經發現了大約60名當地患者，包括幾名印度病毒變種的感染者。在這些案例中，有許多緬甸人，儘管理論上與緬甸的邊界已經被關閉了。這種情況令中國當局感到擔憂，因為緬甸是世界上疫情在最近幾周加速發展的國家之一。

自2月1日的軍事政變以來，緬甸也一直受到嚴重動亂的困擾。這可能會導致緬甸人越過邊境躲避戰火。

中國當局周六說，有了這個新設備，任何想進出瑞麗市住宅區、超市、市場和其他任何繁忙地區的人都會被攝像頭掃描到他們的臉。這些數據與一個獨特的二維碼相連，可以自動監測一個人的行動。據中國官方廣播電台CNR報道，這些面部識別設備還能夠測量個人的體溫。

消息說，該系統由當地市政當局管理。自疫情開始以來，瑞麗已經爆發了三次疫情，並很快得到了控制。

法新社說，作為2019年底第一個面臨新冠肺炎病毒的國家，中國自2020年春季以來在其領土上幾乎消除了這種新冠肺炎疾病，生活已基本恢復正常。特別是對所有來自國外的人進行了大規模的篩查、嚴格的禁閉或強制檢疫，有助於成功控制疫情。

中國今天報告有29個新病例，其中27個是“境外輸入”，是來自國外的人，他們被置於醫院的隔離檢疫中。